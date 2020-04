MILANO – Con il progetto di legge “Più Lombardia” predisposto oggi dalla giunta regionale si gettano le basi per il piano di ripartenza della locomotiva d’Italia. “È un investimento molto importante per far ripartire il nostro sistema economico messo a punto da Regione Lombardia, spalmato tra quest’anno e il 2022 – spiega il consigliere regionale Mauro Piazza – Si concretizza quanto avevo auspicato in più sedi: l’economia riparte con i lavori pubblici, meglio se di enti locali che hanno già pronti progetti e idee chiare su cosa fare, sfruttando così gli affidamenti facilitati eseguendo interventi di manutenzione, ora si coinvolgano anche professionisti e Ance”.

Tre miliardi totali sull’intero territorio regionale che serviranno a finanziarie varie tipologie di intervento: investimenti sanitari, infrastrutture, viabilità, sviluppo sostenibile, prevenzione al dissesto idrogeologico e digitalizzazione. “Ai Comuni Lombardi e alle Province – prosegue piazza – verranno erogati finanziamenti diretti pari a 400 milioni di euro da utilizzare per opere da iniziare entro il 31 ottobre 2020; la quota spettante al territorio lecchese ammonta a oltre 15, 5 milioni di euro. Un passo concreto per un nuovo inizio” conclude Mauro Piazza.

“Le opere pubbliche dovranno iniziare entro il 31 ottobre e riguarderanno per l’ente provinciale i tanto attesi investimenti per la Viabilità oltre che, immagino, per l’edilizia scolastica: una vera boccata di aria fresca per il nostro ente” spiega Mattia Micheli, consigliere delegato della Provincia di Lecco. “Grazie agli uffici del nostro ente provinciale, posso annunciare che individueremo già nelle prossime settimane gli interventi da finanziare per far si che inizino il prima possibile”.