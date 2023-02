Semplice, divertente, soddisfacente. Ecco come si potrebbe descrivere una partita a plinko demo utilizzando pochissimi aggettivi. Per chi non fosse stato ancora travolto dall’impressionante trend generato da questo giochino, Plinko è un divertentissimo mini gioco online che è possibile ormai trovare all’interno di tutti i principali portali di giochi per casinò.

Viene inserito, generalmente, all’interno di quella categoria di giochi definiti “quick game”, proprio perché sono caratterizzati da partite piuttosto brevi e da vincite istantanee.



Il funzionamento di Plinko è davvero molto semplice, e il suo format rievoca quello di alcuni celebri quiz a premi televisivi trasmessi tra gli anni ‘80 e ‘90. In questo articolo vedremo, quindi, quali sono le caratteristiche principali del mini gioco e perché vale assolutamente la pena provare plinko demo in modalità gratuita.



Le caratteristiche di Plinko



Come già accennato, Plinko si rifà in maniera abbastanza evidente ad un gioco televisivo piuttosto popolare, tanto in America quanto nel nostro stivale. Il gioco inizia quando si spinge una pallina rosa all’interno del tabellone di gioco. Il tabellone, infatti, è costellato di bottoni a forma di piramide, sui quali la pallina rimbalza continuamente prima di cadere in una delle buche poste alla base di tale piramide.



Ogni buca è contrassegnata da un moltiplicatore, per cui il giocatore può raddoppiare, dimezzare o moltiplicare per 5,6 la propria puntata iniziale. Avviando una partita a plinko demo, tuttavia, potrebbe essere molto più semplice comprendere il funzionamento del giochino. Utilizzando la versione demo, inoltre, sarà possibile testare Plinko in maniera completamente gratuita e senza alcun obbligo di registrazione.



Parametri personalizzabili



Il gameplay di Plinko, come abbiamo visto, è piuttosto semplice ed essenziale. Nonostante ciò, provando plinko demo potrete notare da voi stessi che è possibile personalizzare le sessioni di gioco impostando dei parametri specifici. Innanzitutto, ogni giocatore può scegliere il numero di linee di pagamento offerte dal tabellone di gioco. Queste, infatti, possono variare da 8 a 16, e chiaramente influenzano in modo diretto le probabilità di vincita.



Inoltre, durante ogni partita, si può selezionare la modalità di gioco manuale o automatica. Nel primo caso, come facilmente intuibile, è il giocatore ad erogare di volta in volta le palline rosa per farle scivolare tra i blocchi del tabellone. La modalità automatica, al contrario, permette di scegliere quante puntate effettuare in maniera autonoma. Dopodichè sarà il gioco ad erogare, una dopo l’altra, le palline all’interno del tabellone. Prima di ogni round, il giocatore deve selezionare l’importo che intende puntare. In modalità demo, tuttavia, si avrà la possibilità di utilizzare ben 1000 unità di denaro fun.



Le linee di pagamento



Le cosiddette buche, all’interno delle quali la pallina potrà cadere al termine di una partita, sono contrassegnate da alcuni moltiplicatori. Il settore centrale è quello più rischioso, dal momento che dimezzerà la puntata del giocatore. Quelli più vantaggiosi sono posti agli estremi laterali e consentono di moltiplicare per 5,6 la puntata scommessa. Gli altri settori, invece, presentano moltiplicatori da 1,da 1.1 e da 2.1. Il che significa che, nella maggior parte dei casi, è possibile raddoppiare o lasciare invariata la cifra puntata durante ogni round. Plinko, infatti, garantisce ai giocatori online un elevatissimo RTP pari al 99%.