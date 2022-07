Come scegliere le gomme per la propria auto è un vero e proprio dilemma per tanti italiani, che spesso non hanno riferimenti precisi né sulle dimensioni esatte dei modelli calzati dalla propria vettura (ma basta controllare il libretto di circolazione per scoprire le misure valide) né sui prodotti migliori verso cui orientare le proprie spese. Ci concentriamo allora sulla classifica dei migliori pneumatici per auto familiari di media dimensione, una delle tipologie di vetture più diffuse in tutto il territorio.

Pneumatici 225 45 r17, i migliori dell’anno

La dimensione da tenere a mente per chi possiede questa tipologia di macchina è solitamente 225/45 R17, che vede sul mercato tantissimi prodotti anche di caratteristiche molto diversi tra loro. In particolare, la misura da 17 pollici del diametro interno dello pneumatico è spesso la quota limite tra le classiche gomme HP (destinate al mercato di massa) e quelle invece UHP, ovvero a prestazioni ultra-elevate, adatte ad accompagnare gli spostamenti di chi invece guida supersportive (o ricerca sensazioni di estrema performance al volante).

La gamma di soluzioni disponibili è molto elevata, e anche le pagine del noto sito e-Commerce Euroimport Pneumatici sono piene di pneumatici in dimensione 225 45 r17 di tantissime marche, ognuno con le sue peculiarità. Ma come individuare il migliore? Facciamo affidamento alle risposte degli esperti e ai risultati dei vari test specializzati effettuati nel corso di questo 2022.

I consigli degli esperti

Partiamo allora dal test più recente, pubblicato da Tyre Reviews, che ha realizzato una comparativa tra gomme Ultra High Performance per auto medie e “insospettabili” crossover e SUV. Tra tutti i modelli emerge lo pneumatico Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, che si fa preferire rispetto ai rivali grazie a punti di forza quali maneggevolezza, frenata e aderenza su asciutto, frenata sul bagnato, bassa rumorosità e buona resistenza al rotolamento, che mettono in secondo piano due piccole debolezze in resistenza all’aquaplaning e livello generale di comfort.

Sono due invece i prodotti menzionati dal report di Altroconsumo: il test di confronto vede come vincitore assoluto il modello Continental Contisportcontact 5, l’ultima proposta del brand tedesco dedicata alle vetture sportive, capace di assicurare spazi di frenata estremamente ridotti in ogni condizione, bassi consumi di carburante e alta resa chilometrica. Tuttavia, la vera rivelazione delle prove sono gli pneumatici Vredestein Ultrac Vorti, che rappresentano il miglior rapporto tra qualità e prezzo e meritano la palma di “migliore acquisto”.

Sorprendente è anche il vincitore della comparativa realizzata dalla rivista svedese Vi Bilägare, che ha incoronato le gomme Maxxis Premitra HP5 come vincitore del test e prodotto dal miglior rapporto qualità prezzo: in particolare, pur non essendo un modello nuovo (aggiornato varie volte nel corso degli anni), il Maxxis continua ad assicurare stabilità e risposta dello sterzo di alto livello su strada asciutta, che si aggiungono a ottima risposta all’aquaplaning e a grip efficace anche sul bagnato, a fronte di un livello di rumorosità non eccellente.