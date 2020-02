Ad oggi, sempre più persone ricorrono al prestito per fronteggiare spese consistenti che, altrimenti, non sarebbero in grado di sostenere: un acquisto importante, cure mediche particolari, un intervento di ristrutturazione in casa etc.

È necessario, quando ci si addentra in questo mondo, scegliere con attenzione sia la tipologia di finanziamento che l’ente erogatore. A tal proposito, sono numerosi gli italiani che attualmente usufruiscono dei prestiti di poste italiane.

I prestiti di poste italiane disponibili ora, quali sono?

Come detto in precedenza, Poste Italiane offre una variegata gamma di prestiti personali i quali si differenziano in base alla destinazione del finanziamento.

Di seguito un utile elenco delle tipologie di finanziamento erogate da Poste Italiane e le loro caratteristiche principali:

Prestito BacoPosta. Con il Prestito BancoPosta Classico scegli il finanziamento in base alle tue esigenze, valutando l’importo e la durata a te più comodi. Si parte da 3.000 euro per un tetto massimo di 30.000 euro, rimborsabili da 24 fino a 84 mesi. Non è necessario avere un Conto Corrente BancoPosta per ottenere il finanziamento.

Qualche consiglio pratico

Per scegliere il finanziamento più adatto alla propria situazione, è importante valutare alcuni aspetti inerenti alla tipologia del prestito selezionato, come il tasso annuo nominale, le spese accessorie, la presenza di coperture assicurative da sottoscrivere al momento della firma del contratto, segnalare la presenza di garante e distribuire su più anni il peso delle rate.