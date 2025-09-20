PROGETTO VALMADRERA: UN WEEKEND CON “PROSPETTIVA EUROPA”

VALMADRERA – “Un’Europa da guardare, da raccontare, da immaginare“. Con questo obiettivo Progetto Valmadrera ha voluto ideare e sviluppare il suo secondo ambizioso progetto sociale e culturale. E nasce proprio con questa convinzione l’evento “Prospettiva Europa”, una manifestazione che si tiene il 20 e 21 settembre al Centro Fatebenefratelli di Valmadrera e che promette di trasformare la riflessione sul continente europeo in un’esperienza partecipativa e coinvolgente per tutta la cittadinanza.

Il programma ruota attorno a tre momenti principali, ciascuno con un linguaggio diverso, ma uniti dal desiderio di esplorare cosa significhi oggi sentirsi parte dell’Europa. Il primo è la mostra/concorso d’arte: “Prospettiva Europa: sguardi artistici di un continente che cambia”. Le opere degli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco saranno protagoniste di una mostra aperta per l’intero weekend presso la sala espositiva del Centro Culturale Fatebenefratelli. Sei indirizzi artistici in gara – figurativo, multimediale, grafico, architettura, scenografia, design – per raccontare, attraverso l’arte, l’identità europea in continua trasformazione. Il pubblico potrà votare e premiare l’opera preferita, mentre una giuria tecnica premierà le migliori per ogni categoria.

Il secondo è una tavola rotonda con le Città gemellate di Weissenhorn (Germania), Buckingham (Regno Unito) Châteauneuf-les-Martigues (Francia). Sabato 20 settembre alle 15.30, all’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, un format inedito darà voce ai Rappresentanti istituzionali delle Città gemellate con il Comune di Valmadrera. Non un semplice dibattito, ma un racconto condiviso attraverso storie, esperienze e visioni d’Europa, narrate con un linguaggio nuovo e coinvolgente.

Infine il talk show “L’Europa oggi. Tra unità e diversità”. Sabato 20 settembre alle 21 all’Auditorium Centro Culturale Fatebenefratelli. Il momento clou dell’intero weekend: un talk show con la partecipazione di esponenti di rilievo del panorama politico, culturale, accademico, sportivo e imprenditoriale nazionale ed europeo, pronti a confrontarsi sul presente e sul futuro del progetto del nostro continente. Un’occasione unica per ascoltare visioni diverse, in dialogo sul palco, in un evento pensato per il grande pubblico. Ingresso libero.