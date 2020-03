Come tutti ormai sappiamo la contabilità semplificata consente a persone fisiche e a società di persone di adottare un regime contabile opzionale che presenta diverse agevolazioni nella tenuta dei registri contabili.

Ovviamente ci sono alcune restrizioni in quanto sono ammesse a questo regime solo le imprese minori con un limite di ricavo di 400 mila euro. Queste realtà, sempre più spesso, si dotano di un programma per la contabilità semplificata che aiuta ad avere il pieno controllo di quella che è la situazione aziendale e a svolgere tutto il lavoro in maniera puntuale e veloce.

Come funziona?

Innanzitutto, un programma di contabilità semplificata viene parametrato in base all’impresa che li adotta. Nel caso della contabilità semplificata, presentano tutti i parametri del regime in modo da determinare in modo semplice e puntuale il reddito di impresa già tenendo conto delle numerose deroghe al regime di cassa. Ciò permette di avere una gestione totale da parte dell’utente.

I programmi di ultima generazione si basano sull’archiviazione cloud e permettono l’utilizzo da remoto, in qualsiasi momento e luogo. In questo modo i dipendenti sono in grado di effettuare tutte le procedure dal proprio pc attraverso il programma. Sono molto comodi in quanto si ha la possibilità di riunire l’intera gestione dei conti in una unica soluzione che permette di digitalizzare in modo facile le ricevute di pagamento come quietanze e fatture, salvandole nell’archivio digitale. Questi documenti, poi, saranno disponibili semplicemente utilizzando uno scanner oppure uno smartphone.

I documenti creati grazie a questi programmi sono poi molto facili da rintracciare tramite una tecnica di riconoscimento testuale. Questa permette di avere il pieno controllo di tutti i documenti in entrata e in uscita. I nostri conti, dunque, vengono salvati sul server del fornitore del tool e perciò non si avrà più la necessità di conservarli alla vecchia maniera.

Nei software di contabilità sono inclusi anche i servizi di registro di cassa che consentono di registrare tutti i movimenti dei beni in entrambe le direzioni, in entrata e in uscita. I software di ultima generazione sono in grado di elencarli in maniera automatica in base alle ricevute, alle spese di spedizione e ai bonifici effettuati. In questo modo si possono generare i rendiconti relativi al giorno o al mese. Un vantaggio non da poco anche per la revisione della contabilità effettuata dal fisco.

Inoltre, questa tipologia di programma contabilità semplificata è capace di ridurre il lavoro a tutti i dipendenti i quali non avranno più necessità di una formazione da contabile per usufruire del programma. Il tutto sarà generato in maniera automatica così da semplificare il lavoro anche ai meno esperti che saranno in grado di padroneggiarli con cura e precisione.

In più, i migliori software vengono aggiornati in maniera costante da chi li gestisce in modo da essere sempre in regola con il fisco e le varie leggi che cambiano di giorno in giorno. Insomma, un valido alleato per il lavoro di tutti i giorni all’interno della nostra azienda.