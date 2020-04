Il trading è diventato un hobby e una professione popolari per alcuni a causa dei potenziali rendimenti che ha da offrire. Esistono migliaia di strumenti finanziari da negoziare, che consentono alle persone di trovare qualcosa che li interessa. La cosa positiva del trading è che non richiede di avere alcun grado o abilità per poter fare un investimento. Ma hai bisogno di conoscenza ed esperienza se vuoi avere successo. Un altro elemento che può svolgere un ruolo molto importante nel tuo successo è il broker che scegli. Troverai un mercato pieno di intermediazioni, ognuna con un’orda di strumenti e servizi eccellenti.

Ma come ti fidi di loro? Tutti faranno grandi affermazioni, ma quanti sono in grado di essere all’altezza di loro? È molto facile trovare truffe di intermediazione che si sono verificate sul mercato e si desidera evitarle a tutti i costi. La chiave per farlo è selezionare un broker con una lunga storia e una solida reputazione nel mercato. FXORO si adatta perfettamente a questa proposta di legge poiché il broker è stato lanciato nel 2012, il che significa che opera sul mercato da diversi anni. È un broker regolamentato che fornisce accesso immediato ai mercati globali 24 ore su 24.

I trader possono accedere a una vasta gamma di strumenti tramite il broker, insieme a numerosi tipi di account, spread stretti, protezione del saldo negativo e leva elevata. Allo stesso modo, anche le offerte della piattaforma di trading sono piuttosto impressionanti. FXORO è stata fondata da una società di servizi finanziari chiamata MCA Intelifunds Ltd, con sede a Limassol, Cipro. Ma, prima di iscriverti a FXORO, ci sono alcune domande che dovresti porre sui suoi servizi al fine di assicurarti che sia adatto a te. Cosa dovresti sapere? Le domande sono descritte di seguito:

FXORO è regolamentato?

La prima domanda che dovresti porre su qualsiasi broker è il suo stato regolamentare. È della massima importanza perché se dai un’occhiata alle truffe che si sono verificate, scoprirai che la maggior parte di loro ha coinvolto broker non regolamentati. Questi sono quelli che non rispondono a nessuno e non sono monitorati, il che li rende ombrosi. FXORO non rientra in questa categoria perché, come detto sopra, è stata fondata da una società di Cipro. Pertanto, hanno ottenuto l’autorizzazione da uno dei regolatori più famosi al mondo, ovvero la Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (CySEC).

Inoltre, il broker è anche conforme alle norme MiFID dell’Unione Europea per la fornitura di servizi transfrontalieri. Ciò significa che FXORO può fornire i suoi servizi alle persone in Europa. Il broker è inoltre regolato da un certo numero di altre istituzioni importanti, tra cui la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito. Altri regolatori includono BAFIN, CONSOB, ASF, AMF, CNMV e MNB. Lo stato regolamentare di FXORO offre alcuni vantaggi distinti ai trader.

Secondo questo regolamento, il broker deve essere trasparente su tutte le sue offerte e servizi, il che significa che non devi preoccuparti di sorprese in termini di costi e condizioni. Allo stesso modo, FXORO mantiene anche conti separati, il che significa che sono separati dal capitale dell’azienda. Tuttavia, l’aspetto più notevole di questo stato regolamentare è il fatto che il broker è membro del Fondo di compensazione degli investitori. Nell’ambito di questo programma, ogni operatore commerciale verrà pagato 20.000 euro, qualora il broker dovesse fallire. Quindi, serve come una polizza assicurativa che ti dà tranquillità.

Quali offerte di account sono disponibili su FXORO?

Esistono tre opzioni di conto che FXORO ha ideato per la sua clientela e sono state progettate per soddisfare le esigenze di trading individuali. La dimensione minima del trade è fissata a 0.01 lot. Tutti e tre i conti offrono agli operatori l’accesso alla gamma completa di 250 strumenti offerti da FXORO. Va anche notato che i trader possono godere di una protezione del saldo negativo su tutti e tre i conti, il che significa che i trader non perderanno più di quanto investono nei loro conti di trading. Esistono anche diverse opzioni in termini di valute di base, tra cui USD, GBP, EUR e CHF. Diamo un’occhiata alle singole funzionalità di tutti e tre i tipi di account:

Conto fisso FXORO

Per aprire un conto fisso su FXORO, devi depositare almeno $ 200. Come suggerisce il nome dell’account, gli spread tra i prezzi di acquisto e di vendita rimangono fissi, anche se il mercato è altamente volatile. La cosa migliore di questo account è che non comporta alcuna commissione e offre spread da 2 pips, insieme alla piena capacità di margine. Per quanto riguarda la leva finanziaria, gli operatori che utilizzano questo account possono arrivare a 1: 400. È una buona opzione per l’account per coloro che hanno appena iniziato.

Conto mobile FXORO

Per aprire questo particolare account, gli operatori devono depositare almeno $ 1.000 ed è un’opzione valida per coloro che hanno una certa esperienza e possono tollerare un po ‘di rischio elevato. Gli spread in questo conto sono inferiori a quello fisso in quanto iniziano a 1,2 pip, ma come indica il nome, sono fluttuanti, il che significa che possono cambiare secondo i movimenti del mercato. Nessuna commissione è applicabile in questo account e la leva massima che puoi ottenere in questo account è 1: 200. Il livello di arresto è impostato al 25%.

Conto FXORO ECN

Devi depositare un minimo di $ 5.000 per l’apertura di un conto ECN su FXORO ed è un’ottima opzione per i trader professionisti. Fornisce ai trader l’accesso all’ambiente di trading ECN in cui le condizioni del mercato dal vivo riflettono la volatilità del mercato. Pertanto, è una buona scelta per i trader avanzati perché hanno grandi volumi di trading. Per quanto riguarda gli spread, sono piuttosto impressionanti per questo conto perché iniziano a 0 pips e la commissione di trading è di soli $ 6 per lotto per il mercato forex e $ 8 per lotto per indici, metalli ed energie. Per aiutare gli operatori a tenere sotto controllo i propri rischi, l’effetto leva è 1: 100 e il livello di stop out è del 50%.

Conti islamici FXORO

Questa opzione è per quei clienti che non possono ricevere o accettare swap su tassi di interesse per motivi religiosi. Tuttavia, i commercianti devono prima selezionare un conto di trading, aprirlo e quindi registrarsi per un conto islamico. In tal modo, l’account scelto verrà adattato, il che lo renderà privo di swap e agli operatori non verranno addebitati interessi di rollover su posizioni overnight. Va notato che il conto islamico può essere aperto solo in USD e una commissione di $ 20 è applicabile su ogni lotto che è stato aperto durante il fine settimana. Inoltre, l’account islamico non offre supporto per il trading di criptovaluta.

Che tipo di software di trading offre FXORO?

Coloro che scelgono di aprire un conto di trading su FXORO hanno accesso alla piattaforma di trading più popolare dell’intero settore; il MetaTrader 4. Può offrirti un’esperienza di trading senza pari, che tu sia un nuovo operatore o che abbia una certa esperienza sul mercato. Vanta una serie di interessanti funzionalità, tra cui un’interfaccia intuitiva estremamente user-friendly, stabilità, supporto e dati multilingue e una sicurezza integrata molto forte. La parte migliore di MT4 è che non è progettato solo per il trading in valuta estera; puoi anche usarlo per il trading di azioni, materie prime, futures, indici e criptovalute. È anche popolare tra i trader che amano il trading algoritmico. Consente agli operatori di sviluppare, testare e quindi applicare Expert Advisor (EA) e anche indicatori tecnici per il trading automatizzato. A parte questo, questo software di trading è anche rinomato per le sue capacità di creazione di grafici e la vasta gamma di indicatori tecnici che si possono trovare su di esso. È possibile scaricare il software MT4 sul desktop dopo aver aperto un account con FXORO, ma il client desktop non è l’unica opzione. Altre opzioni di software di trading disponibili sono:

FXORO MT4 WebTrader

Quando i trader scelgono MT4 WebTrader, possono accedere al proprio account di trading con FXORO da qualsiasi PC o dispositivo che supporti i browser Web. La cosa più importante di WebTrader è che consente ai trader di aprire e chiudere posizioni e gestire completamente le loro operazioni con il trading con un clic. Inoltre, possono anche accedere a notizie, statistiche e 40 indicatori tecnici in tempo reale. WebTrader consente inoltre agli utenti di monitorare almeno 4 grafici contemporaneamente e può anche effettuare ordini da un grafico. È anche possibile monitorare la cronologia di trading e modificare oggetti grafici.

Piattaforma mobile FXORO MT4

Una delle caratteristiche più interessanti di FXORO è che ha tenuto il passo con l’evoluzione delle tendenze e ha aggiunto la piattaforma mobile MT4 per gli operatori che preferiscono fare trading in movimento. Con questa opzione, gli operatori sono in grado di tenere traccia di tutti i mercati finanziari 24 ore al giorno in tutti i 7 tempi e sono disponibili anche tutti i tipi di modalità di esecuzione. Scoprirai inoltre che la piattaforma mobile include un set completo di ordini di trading, grafici interattivi in ​​tempo reale e quotazioni in tempo reale di diversi asset. Inoltre, la piattaforma di trading mobile è abbastanza intuitiva e include funzionalità di scorrimento e zoom per una migliore visibilità.

Che tipo di leva offre FXORO?

Quando si tratta di offrire leva finanziaria, FXORO ha scelto un atteggiamento molto responsabile e ha offerto livelli di leva finanziaria adeguati in base al tipo di conto. Con la leva finanziaria, i trader hanno la capacità di detenere posizioni che sono molto più grandi dei fondi che hanno nei loro conti di trading, il che può portare a profitti potenzialmente più grandi. Tuttavia, la leva finanziaria può anche amplificare il rischio di perdite a causa delle quali è stata fornita protezione a operatori inesperti. Non sono autorizzati a impegnarsi in operazioni con leva con più di 1:50. Possono richiedere una leva maggiore solo dopo aver eseguito 45 operazioni in quattro mesi consecutivi.

Quali opzioni di finanziamento offre FXORO?

È inoltre necessario verificare le opzioni di finanziamento offerte da un broker al fine di assicurarti di poter aggiungere denaro e prelevarlo secondo la tua convenienza. FXORO ha introdotto una varietà di opzioni di finanziamento sulla sua piattaforma per facilitare il deposito e il prelievo di denaro da parte di tutti gli operatori. Sono supportate le carte di debito e di credito come Visa, MasterCard e Maestro. Sono disponibili anche bonifici bancari oppure puoi scegliere tra una varietà di portafogli elettronici come Neteller, Skrill, FasaPay, PayPal, mPay e molti altri. I depositi sono gratuiti così come i prelievi, ma questi devono essere approvati dal broker prima che vengano elaborati.

FXORO offre un ambiente sicuro?

FXORO è pienamente consapevole dei rischi del trading online, considerando il numero di attacchi informatici in questi giorni. Pertanto, il broker ha implementato il più alto standard di crittografia per mantenere tutti i dati e le comunicazioni sotto controllo. Esistono firewall per proteggere il sito Web e viene utilizzata l’autenticazione a due fattori per proteggere gli account di tutti gli operatori. Inoltre, FXORO rispetta anche le politiche KYC (Know Your Customer) e AML (Anti-Money Laundering) per migliorare la sicurezza della propria piattaforma. Gli operatori sono tenuti a dimostrare la propria identità e indirizzo e presentare la prova del reddito per poter operare tramite il broker. Aiuta a tenere lontane le persone sospette e losche che potrebbero voler accedere alla rete per rubare informazioni preziose.

FXORO offre strumenti di trading?

Puoi accedere a un lungo elenco di strumenti di trading quando ti iscrivi a FXORO. Questi includono una serie di tutorial, glossario di importanti termini commerciali, segnali di trading, nonché notizie di mercato, tassi in tempo reale e un calendario economico. Sono inoltre disponibili corsi di base e approfonditi per fornire orientamento e formazione ai clienti.

Linea di fondo

I commercianti possono accedere al sito Web FXORO in più lingue tra cui inglese, rumeno, turco, ungherese, italiano e arabo. È possibile ottenere assistenza clienti in ciascuna di queste lingue, a cui è possibile accedere via e-mail, telefono e fax. Puoi anche ottenere assistenza dal vivo in lingua inglese. Con FXORO, hai accesso a una piattaforma di trading pluripremiata, condizioni di trading senza precedenti e ottimi spread che migliorano l’esperienza di trading.