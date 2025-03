RECINTO PER CANI: NORME E SOLUZIONI PER IL PROPRIO GIARDINO

Il recinto per cani è uno strumento fondamentale per chi desidera creare, all’interno del proprio giardino, uno spazio sicuro e confortevole dove gli animali possano giocare e correre liberamente senza pericolo di fuga e senza dover essere costantemente controllati dai proprietari.

Tali recinzioni, pur essendo pensate specificamente per soddisfare questo tipo di esigenze, grazie all’alta qualità dei materiali con cui sono realizzate e al design discreto e raffinato che le caratterizza contribuiscono inoltre a impreziosire in modo unico le aree verdi di ogni abitazione.

Recinto per cani: le norme in materia

Attualmente in Italia non esiste una normativa nazionale che stabilisca in modo univoco quali siano i requisiti che un recinto per cani deve obbligatoriamente soddisfare: è infatti compito delle singole regioni definire le principali caratteristiche che queste strutture devono possedere per legge, non solo per garantire la totale sicurezza e l’assoluto benessere degli animali ma anche per evitare ai proprietari di incappare in salate sanzioni pecuniarie o, nei casi più gravi, in responsabilità penali.

Fermo restando che nella progettazione di un recinto per cani è sempre bene ricorrere al buon senso per valutare le effettive esigenze degli animali che dovrà accogliere, va ricordato che in generale l’altezza minima di ogni elemento deve essere di almeno 1,80 metri, mentre la superficie dell’area delimitata non deve essere inferiore ai 4 metri quadri. Una misura, quest’ultima, che va raddoppiata per ogni animale ospitato e innalzata a 20 metri quadrati se il cane non viene quotidianamente portato a passeggio.

Ogni recinto, inoltre, deve essere robusto, ben ancorato al terreno e non deve presentare né aperture né parti sporgenti che potrebbero accidentalmente ferire gli animali. Infine deve ospitare al suo interno una cuccia isolata e confortevole, diverse aree ombreggiate, una zona con le ciotole per il cibo e per l’acqua fresca e qualche giocattolo.

I pannelli Tijuana e Tibet: la soluzione perfetta per il recinto per cani

Quando si desidera costruire un recinto per cani la scelta dei giusti materiali è essenziale per garantire sia la sicurezza sia il benessere degli amici a quattro zampe.

Da questo punto di vista può rivelarsi quindi molto utile rivolgersi ad aziende specializzate nella produzione e nell’installazione di recinzioni Made in Italy come Retissima Srl, un marchio capace di mettere a disposizione della clientela una vasta gamma di soluzioni, completamente personalizzabili, per delimitare in modo elegante e funzionale le aree destinate agli animali domestici.

I modelli Tibet e Tijuana sono fra i prodotti più venduti dall’azienda, poiché, grazie alla loro capacità di coniugare sapientemente praticità, estetica e prezzo competitivo, sono perfetti per realizzare i recinti per cani.

Tecnicamente entrambi i prodotti sono costituiti da pannelli elettrosaldati rigidi, dotati di maglie rettangolari delle dimensioni di 50×200 mm, fatte di acciaio zincato a caldo e verniciate a polveri termoindurenti di poliestere, e di nervature orizzontali di rinforzo che garantiscono un’estrema rigidità e resistenza al prodotto.

Il pannello Tijuana presenta fili verticali e orizzontali dello spessore di 5 mm, mentre il pannello Tibet alterna fili verticali da 4 mm a fili orizzontali da 5 mm. I due modelli sono corredati inoltre da pali tubolari di sostegno, a sezione quadrata, delle dimensioni di 50×50 mm o di 60×60 mm, da giunti in polipropilene nero, da viti autoperforanti e da tappini di chiusura.

Disponibili in sei diverse altezze e nei colori verde e grigio micaceo, modificabili su richiesta, possono essere combinati con rotoli in rete frangivista in PVC da intrecciare ai fili di acciaio per incrementare la privacy all’interno del recinto.

I pannelli Tibet e Tijuana, molto semplici da montare ed estremamente resistenti agli agenti atmosferici e alla ruggine, presentano una sola differenza: mentre i primi sono a maglia compatta, più discreta e adatta alle recinzioni meno estese, i secondi hanno una struttura a maglia sciolta che consente una perfetta visibilità verso l’interno del recinto – e viceversa – e sono indicati per gli spazi più grandi.

Attenzione al benessere animale e all’ecosostenibilità

Progettare recinti per cani rispettosi del benessere animale e realizzati esclusivamente a partire da materiali duraturi, ecocompatibili e a basso impatto ambientale è una delle principali mission di Retissima.

L’azienda, impegnata nel riciclo dei materiali, nella riduzione degli scarti di produzione e nel contenimento delle emissioni di CO2 attraverso l’utilizzo integrato di processi e di materiali ultratecnologici, è anche una convinta promotrice della conservazione della biodiversità degli ecosistemi naturali.

Un recinto per cani realizzato a norma di legge con prodotti di altissima qualità è, a mio modo di vedere, la soluzione perfetta, dal punto di vista funzionale, per regalare agli amici a quattro zampe uno spazio sicuro e protetto e per valorizzare il giardino dal punto di vista estetico.

L’ottimo rapporto qualità-prezzo, la vasta possibilità di personalizzazione, la rapidità di montaggio e la bassa manutenzione di cui necessitano i recinti per cani prodotti dall’azienda sono solo alcuni degli evidenti punti di forza dei prodotti realizzati dal celebre marchio italiano.