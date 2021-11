Le festività natalizie si avvicinano, e di conseguenza anche il momento per acquistare i regali da mettere sotto l’albero. Purtroppo, spesso capita di sbagliare e di comprare oggetti inutili, poco graditi a coloro che dovranno riceverli, nonché banali. Il segreto per andare a colpo sicuro è quello di optare per oggetti tecnologici, che saranno sicuramente apprezzati. Ormai la tecnologia, infatti, fa parte della quotidianità di tutti, ed è possibile, pertanto, trovare oggetti tecnologici di qualsiasi tipologia e per qualsiasi budget.

Dove acquistare elettrodomestici e tecnologia al miglior prezzo?

Prima di gettarsi a capofitto nell’acquisto dei regali, è bene fare una lista di coloro che dovranno ricevere il regalo e stanziare un budget, che può essere complessivo oppure dedicato specificatamente a ciascun soggetto. È bene poi associare a ciascuno il tipo di regalo che si intende acquistare, e fare una ricerca per trovarlo al prezzo più conveniente. Per far ciò è possibile avvalersi di un valido aiuto come quello di VolantinoFacile, la piattaforma che permette di confrontare i volantini di centinaia di catene di negozi distribuiti sul territorio, sfogliando i volantini direttamente sul web (mediante sito web oppure app per mobile), controllare anche i buoni sconto disponibili e controllare dove si trova il punto vendita più vicino per trovare ciò che occorre. In questo caso, per l’acquisto di tecnologia, è possibile consultare il volantino Comet o quello di altri negozi specializzati.

Regali per tutti

Se si ha intenzione di andare sul generico, e di acquistare dei prodotti che possono essere utilizzati indipendentemente dall’età e dalle passioni, è possibile focalizzarsi su due oggetti principali: le cuffie e gli smartwatch. Si tratta, infatti, di due accessori che ormai hanno una larga diffusione non solo tra gli adolescenti, ma anche tra gli adulti, poiché sono facili da utilizzare anche per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. Inoltre, a seconda dei modelli e delle marche, hanno un prezzo variabile che oscilla tra qualche decina di euro fino a qualche centinaio. Una delle tendenze del periodo sono sicuramente gli auricolari wireless con cancellazione del rumore, che possono essere utilizzati per ascoltare la musica dallo smartphone oppure da tablet e/o pc. In alternativa, per chi lavora utilizzando i dispositivi elettronici, oppure per i gamer, possono essere consigliate delle cuffie dotate anche di microfono. Per quanto concerne lo smartwatch, invece, bisogna considerare che non si tratta ormai di un oggetto pensato solo per gli sportivi, ma un accessorio di tendenza che permette di controllare anche le notifiche del proprio smartphone. Proprio per questo, viene utilizzato da molte persone.

Regali per la casa

Se si è invitati ad un pranzo o una cena in occasione delle feste, non ci si può presentare a mani vuote. In questo caso, invece di destinare un regalo a ciascun componente della famiglia, è possibile optare per oggetti di utilizzo comune, i cosiddetti “regali per la casa”. In questi ultimi anni, si è diffusa la tendenza ad avere una casa sempre più smart e tecnologica, pertanto gli altoparlanti smart speaker (anche integrati in alcuni oggetti come le sveglie o gli altoparlanti), il fire tv stick ecc. sono senza dubbio degli oggetti graditi. In alternativa, per persone che non hanno molta familiarità con il concetto di smart home, è possibile scegliere una semplice cornice digitale che riproduce autonomamente gli scatti più belli, senza la necessità dell’intervento umano. Ancora, dei regali per la casa che non passano mai di moda sono gli elettrodomestici, ad oggi sempre più tecnologici e semplici da utilizzare. Si può pensare, ad esempio, a un’impastatrice o planetaria, che può essere molto apprezzata da chi ama la cucina. Oppure, una macchinetta del caffè intelligente, alla quale è possibile impostare l’orario di accensione e/o spegnimento.