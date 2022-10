Scegliere il regalo più adatto per un genitore non è affatto semplice. Che si tratti del compleanno, del Natale o dell’anniversario di nozze, ogni anno la storia è sempre la stessa. Ci si riduce all’ultimo momento e si finisce per comprare sempre le stesse cose. Le proposte presenti nei negozi e nei centri commerciali sembrano tutte uguali, classiche e poco originali. Ma allora come trovare il regalo perfetto per un genitore, funzionale e che possa strappargli un sorriso? Ecco alcune idee regalo per genitori a Natale che sicuramente riusciranno a sorprenderli!

Stampante foto per smartphone e tablet

Se i genitori sono appassionati di fotografia e amano collezionare foto dei propri nipoti o dei luoghi che hanno visitato, allora questa potrebbe essere l’idea giusta per sorprenderli. Parliamo di una mini stampante fotografica termica attivabile tramite Bluetooth e in grado di funzionare senza inchiostro. In commercio ve ne sono diversi modelli, tutti economici, tascabili e caratterizzati da un design davvero interessante. Basta collegarle al telefono, selezionare una o più foto dalla Galleria del proprio smartphone e avviare la funzione di stampa.

Orticello idropinico

Il papà e la mamma hanno la passione per il verde? Allora perché non regalare loro un bell’orto idropinico dotato di lampada a LED. Gli orti “smart” attualmente in commercio sono oggetti di piccole dimensioni, dotati di un circuito interno di circolazione dell’acqua in grado di far crescere più rapidamente le piante. Questi orti sono perfetti per piantarvi piante di basilico, fiori, erbe officinali e così via. Le luci LED in dotazione simulano lo spettro della luce solare, promuovendo la fotosintesi in qualsiasi periodo dell’anno.

Biocamino da tavolo

Mai sentito parlare dei caminetti da tavolo a bioetanolo? Si tratta di oggetti di design molto interessanti, in grado di produrre una delicata fiamma ambrata e, al contempo, un’atmosfera romantica e raffinata. Questi caminetti sono dotati di pannelli laterali in vetro temperato, di una solida base di metallo e di quattro piedini di protezione. Funzionano a bioetanolo e sono perfetti per rendere incantevole l’atmosfera in sala da pranzo. Piacciono a grandi e piccini!

Massaggiatore plantare Shiatsu

Questi dispositivi elettronici di nuova generazione aiutano a ridurre lo stress, a distendere il corpo e la mente e a rilassarsi nella comodità della propria abitazione, magari di sera seduti sul divano. Questi massaggiatori inviano impulsi elettromagnetici in grado di massaggiare la pianta dei piedi. Inoltre, producono un leggero calore attraverso il quale la sensazione di relax risulta ancora più intensa e profonda. Difficile trovare un regalo per genitori Natale più indicato di questo. Da provare a tutti i costi!

Caffettiera portatile

Il babbo ama il caffè ma per lavoro o per diletto viaggia parecchio ed è spesso in auto o in treno? E allora cosa c’è di meglio di una bella caffettiera da viaggio tascabile? Ve ne sono di tutti i tipi: dotate di presa USB, di spinotto per presa accendisigari e così via. Ma è possibile acquistare anche modelli completamente manuali, che consentono di fare un ottimo caffè aggiungendo soltanto una cialda e un po’ d’acqua calda. Queste ultime sono perfette anche per chi ama il trekking e la montagna.