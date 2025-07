RISPARMIO IDRICO: NECESSITÀ, BUONA PRATICA E PORTAFOGLIO

Quando si avvicina l’estate, è facile sentire parlare di risparmio idrico e lotta alla siccità. Il risparmio idrico però non deve limitarsi solo alle situazioni di siccità, ma costituisce una pratica responsabile da integrare nella vita quotidiana, anche quando sembra piovere sempre! Adottare abitudini che riducono il consumo d’acqua non solo contribuisce alla tutela dell’ambiente ma garantisce anche significativi risparmi economici durante tutto l’anno e un aiuto al gestore del servizio idrico.

Consumi e consapevolezza: quanta acqua usiamo?

Ma sappiamo quanta acqua consumiamo? È fondamentale riflettere sul nostro consumo d’acqua poiché spesso, le nostre abitudini quotidiane portano a un significativo spreco di questa risorsa preziosa, che può essere facilmente ridotto. Ad esempio, con una doccia di 5 minuti consumiamo inconsapevolmente circa 75 litri d’acqua!

Secondo una recente ricerca, (Fonte: “2050: la gestione dell’acqua proprio come la vogliamo” di Laboratorio REF Ricerche) più della metà degli italiani non è consapevole del proprio consumo giornaliero di acqua. In media, una persona utilizza 219 litri al giorno, mentre una famiglia di quattro persone arriva a 493 litri. È davvero necessario utilizzare tutta questa acqua?

Risparmiare acqua influisce anche sul portafoglio: maggiore è l’uso d’acqua, maggiore sarà la spesa. L’importo varia in base al numero di componenti del nucleo familiare, ai consumi effettivi e all’area geografica: in media una famiglia lecchese di 3 persone spende circa 379 euro all’anno, dato inferiore alla media italiana che arriva a 394 euro (Fonte: Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva marzo 2025). Questa spesa può essere facilmente ridotta con un po’ di attenzione!

Non facciamoci ingannare dalla pioggia!

“Ultimamente piove sempre e di acqua ce n’è in abbondanza; perché dovrei stare attento al mio consumo?”

Come si sa, le piogge sono influenzate dal cambiamento climatico: le temperature sempre più elevate hanno modificato il ciclo dell’acqua, causando un aumento di frequenza ed intensità delle piogge, alternate a periodi di siccità, che influiscono sulle modalità di gestione delle risorse idriche.

Gli impianti attuali sono dimensionati in base alle previsioni storiche sulle precipitazioni ma oggi ci troviamo spesso con delle vere e proprie “bombe d’acqua” che concentrano in breve tempo una quantità di acqua pari a quella che in precedenza si aveva in più giorni. Le reti idriche e gli impianti, quindi, devono essere riprogettati e modificati e questo implica un grande costo per il gestore del servizio idrico!

Per provare a prevedere il futuro della gestione dell’acqua, Water Alliance, la rete di imprese tra gestori del Servizio Idrico Integrato della Lombardia (di cui è parte anche Lario Reti Holding) ha promosso uno studio in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di definire e predire gli effetti che gli eventi meteorologici estremi possono avere sulle reti acquedottistiche e di fognatura. (Fonte: Impatto del Cambiamento Climatico sugli Acquiferi Lombardi: il contributo dell’Intelligenza Artificiale di Alberto Guadagnini, Monica Riva, Andrea Manzoni e Leonardo Sandoval (Politecnico di Milano) e Vincenzo Lombardo (Water Alliance – Gruppo di Lavoro Studi Sviluppo Rete))

Tramite questo approccio, sarà possibile migliorare l’efficienza dei sistemi esistenti ed effettuare investimenti mirati per garantire la resilienza della rete!

I costi della siccità

In generale anche la siccità ha un costo. Ad esempio, se non piove per lunghi periodi di tempo, le sorgenti possono cambiare punto di affioramento in superficie: questo comporta diversi lavori, con relativi costi, necessari a rintracciare i nuovi punti di insorgenza dell’acqua, spostare i manufatti di captazione e costruire nuovi tratti di acquedotto.

Anche i pozzi ne risentono: se il livello delle falde acquifere si abbassa, le pompe devono consumare molta più energia per riuscire ad alzare l’acqua, causando anche in questo caso un aumento dei costi.

Il risparmio idrico rappresenta sempre una prassi virtuosa, in quanto consente di contenere i consumi e di salvaguardare una risorsa tanto preziosa quanto limitata, da gestire con consapevolezza sia nei periodi di scarsità che di precipitazioni abbondanti: adottare pratiche responsabili incide significativamente sulla tutela di un bene essenziale quale è l’acqua.

E tu vuoi suggerimenti pratici per risparmiare acqua in casa e scoprire che consumatore sei? Leggi i nostri consigli di risparmio idrico e mettiti alla prova con il quiz alla pagina https://nonsprecare.larioreti.it/!