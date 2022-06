Gli elastici per capelli stanno lentamente scomparendo per cedere il posto ai scrunchies. Ma cosa sono gli scrunchies, vi starete chiedendo? Gli scrunchies dall’inglese, sono semplici elastici ricoperti da una generosa striscia di tessuto che formano una guaina. Consentono di tenere perfettamente code di cavallo o chignons senza ferire la testa. Hanno la particolarità di essere più robusti dei semplici elastici. Inoltre, la diversità di colori e materiali consente di conferire all’acconciatura uno stile particolare in base alla sua composizione. Infatti, sono perfetti per tutti i tipi di capelli, siano essi lunghi, corti, sottili o spessi. Uno scrunchie può essere il tuo migliore amico per tanti motivi e se non hai mai provato a usarne uno per legarti i capelli prima, ti consigliamo vivamente di provarlo almeno una volta.

Perché usare lo scrunchie per capelli?

Anche se gli elastici per capelli sono molto pratici, possono danneggiare seriamente la fibra capillare e questo non è il caso degli scrunchies. Questo perché hanno meno tensione di un elastico per capelli, ma possono raccogliere fino a tre volte la quantità di capelli da legare. Inoltre, uno scrunchie è realizzato utilizzando un elastico nascosto all’interno di un tubo di tessuto, che aggiunge uno strato tra l’elastico e i tuoi capelli. A parte il fatto che gli SCRUNCHIES non danneggiano i capelli, c’è anche il fatto che questi accessori per capelli sono senza tempo. Inoltre, ci sono migliaia di scrunchies e anche se hai uno stile molto particolare, c’è sicuramente quello con il tuo nome sopra. Inoltre, il mercato offre modelli, monocromatici, lucidi, fantasia e semplici per qualsiasi tipo o stile di capelli. Puoi anche ravvivare il tuo umore e il tuo outfit con uno scrunchie per aggiungere consistenza e colore. Infine, nota che i grandi designer stanno aggiungendo questo accessorio per capelli alle loro collezioni e anche le star li utilizzano. Sarà la nuova tendenza dell’estate 2022!

Quali sono i vantaggi dello scrunchie?

Sono adatti sia per capelli spessi che sottili.

Qualunque sia il tuo tipo di capelli, fine o spesso, liscio o riccio, lo scrunchie terrà perfettamente a posto la tua pettinatura. L’unico prerequisito per poter indossare uno scrunchie è una lunghezza sufficiente per consentire almeno una mezza coda di cavallo.

Hanno la capacità di trattenere più capelli senza rompersi.

A differenza degli elastici per capelli, gli scrunchies sono generalmente molto più forti e durevoli nel tempo. La guaina in tessuto offre una migliore tenuta per le tue ciocche. L’acquisto di uno scrunchie è un investimento a lungo termine per le tue acconciature!

Gli stili sono infiniti

Un vantaggio davvero significativo è la diversità di modelli che possono essere trovati. La scelta dei materiali in tessuto varia dal cotone alla microfibra, alla seta e così via. Proprio come altri accessori preferiti, gli scrunchies per capelli si adattano agli stili di tutte le donne.

Non tirano i capelli

Un altro aspetto che amiamo degli scrunchies è che sono molto comodi da indossare! A maggior ragione se ne scegli uno con un tessuto morbido come la seta, quasi non sentirai la sua presenza nella tua pettinatura così tanto che non ti tirerà i capelli.

Quale scrunchie preferire per non danneggiare i capelli?

Perché uno scrunchie non danneggi i capelli, ci sono due segreti. Il primo è la scelta del tessuto e della sua forma. Se lo scrunchie è largo, avrà più tessuto e sarà quindi più comodo da indossare.

Il secondo segreto è la scelta del tessuto. Se si opta per materiali piacevoli come il cotone, la microfibra o la seta, si tratta di tessuti morbidi che rispetteranno maggiormente la fibra capillare. Ma qual’è il tessuto da preferire in assoluto? Sicuramente la seta! La seta è una vera risorsa, infatti, ha proprietà leviganti e avvolgenti ma anche idratanti! Quale modo migliore per prendersi cura dei propri capelli? Le proteine della seta proteggono il capello, lo nutrono in profondità e restituiscono forza e vitalità perché queste proteine della seta sono associate alla cheratina naturale dei nostri capelli. Uno scrunchie fa sempre bene ai capelli, ma uno di seta è l’ideale!