Largo alle tendenze primaverili per lo shopping online 2022. La primavera è da poco cominciata e la lista dei trend che non possono mancare nell’armadio si fa sempre più lunga. Le collezioni dei brand si arricchiscono di idee da rubare per il proprio guardaroba. Sulle vetrine online del sito aggregatore Stileo ci sono i brand più amati per le compere in rete: Guess, Liu Jo e Saucon sono sul podio dei marchi maggiormente ricercati.

Quali sono i cinque capi irrinunciabili per accogliere con gioia l’inizio della stagione dei fiori? Vediamoli insieme.

La microgonnaTra gli indumenti più in voga per la primavera è presente la microgonna. Capo minimal e audace, sta bene a tutte, perché ha la caratteristica di slanciare la figura e allungare le gambe. Ideale per il pomeriggio a passeggio tra le vie del centro oppure la sera per un giro con gli amici. Esiste in versione denim in tessuto jeans, sportiva e sbarazzina, o in tessuti più eleganti adatti per le serate fuori.

Mocassini fluoComodi e simpatici, i mocassini che vanno per la maggiore in questa primavera 2022 si colorano di spensieratezza. Bando ai grigi e ai marroni, la stagione dei fiori chiama a sé colori sgargianti, che spezzano la monotonia e regalano buon umore. I mocassini fluo sono la perfetta combinazione di comfort, tendenza e forza. Un booster energetico per chiunque abbia bisogno di un po’ di leggerezza nella vita di ogni giorno.

CorsettoTornato alla ribalta grazie al successo delle serie TV legate al filone degli Harmony storici, legati all’epoca vittoriana inglese. Indossarlo è un po’ come rivivere le atmosfere nobiliari, camminare sontuosamente tra corridoi e stanze immense ornate di quadri e statue preziose in pieno stile neoclassico. Elegante e seducente, il corsetto va indossato sotto magliette scollate aderenti al corpo. Bucket hatSalito di nuovo alla ribalta negli ultimi mesi, il cappello alla pescatora è un trend nato sui social. Numerosi influencer ne hanno indossato uno nelle loro storie o dirette. Capo di abbigliamento dal carattere old style, è ideale per proteggere il viso dal sole che comincia a farsi sentire nelle belle giornate di primavera. Perfetto anche per chi desidera coprire il capo ed evitare che i capelli si secchino a causa del vento e dell’aria secca dei giorni più caldi.

Borsa mezzalunaHa la forma del corpo celeste più amato di sempre. La borsa a mezzaluna è romantica, pratica e decisamente trendy. Tra le forme delle borse più gettonate per la stagione dei fiori spicca proprio lei. Si può portare sottobraccio stretta al busto oppure si può lasciare dondolare tenendola con una mano.

I brand più gettonati per lo shopping in rete

Lo shopping online è un fenomeno degli ultimi tempi. È un trend in fortissima crescita, che vanta numeri da record, specie per il settore moda. Quali sono i marchi più ricercati dagli Italiani per lo shopping su internet? Stileo ha compilato una classifica: cliccate qui per vederla. Tutto è partito da un’analisi estremamente accurata del numero di visualizzazioni dei prodotti, dello studio del valore delle transazioni presso i negozi online in partnership con Stileo. Sul podio è presente Guess. La medaglia d’argento va a Liu Jo. Al terzo posto troviamo invece Saucony.