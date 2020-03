LECCO – Anche i sindacati si uniscono al coro di chi reclama misure governative che limitino gli orari di apertura degli esercizi commerciali.

Come chiariscono Filcams, Fisascat e Uiltucs (sindacati di turismo, commercio e servizi), più volte è stato chiesto un intervento del Governo o della Regione Lombardia per introdurre una limitazione degli orari di lavoro e la chiusura domenicale, soprattutto per quando riguarda le attività aperte al pubblico come quelle relative alla grande distribuzione alimentare.

Diverse aziende nelle ultime ore hanno risposto alle sollecitazioni, mettendo in atto i primi provvedimenti. “Tuttavia, per uniformare una volta per tutte gli orari di apertura al pubblico” – scrivono i sindacati – è necessario un intervento dall’alto che preveda la regolamentazione del nastro orario e la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali”. E ancora: “In attesa di un provvedimento chiaro e omogeneo da parte delle istituzioni, chiediamo a tutte le Aziende che continuano ad anteporre il fatturato alla salute delle lavoratrici e dei lavoratori, di riconsiderare le proprie priorità. Per arginare il contagio da COVID-19 è necessario mettere in campo misure che prevedano ulteriori limitazioni della mobilità delle persone. Per questo crediamo non sia possibile escludere iniziative prese a tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie in tutte quelle aziende che

persisteranno nel mantenere invariati gli orari di lavoro e le aperture domenicali.”

Proprio su quest’ultimo punto, è fresca di questa mattina la notizia che riguarda la chiusura domenicale dei negozi in alta valle, che riportiamo qui sotto.