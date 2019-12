Prima di acquistare un qualsiasi prodotto è meglio informarsi su prezzi e qualità offerta. Il web ci viene in aiuto con i siti di comparazione online, molto utili per confrontare beni e servizi, dallo smartphone di ultima generazione alle tariffe del gas, dalle assicurazioni auto ai siti di gaming. Nati negli Stati Uniti, in questi ultimi anni si sono moltiplicati anche nel nostro paese nei più svariati settori.

Piattaforme online che consentono di effettuare un rapido confronto scegliendo tra le migliori offerte, ottimizzando i tempi ed offrendo un cospicuo risparmio di denaro. Secondo una recente indagine, oltre la metà dei consumatori italiani è sistematicamente alla ricerca di prestazioni migliori nel comparto delle utility, per risparmiare su energia elettrica , acqua ed altri servizi.

Portali su cui è possibile leggere le recensioni sui prodotti già acquistati da altri utenti, utili per capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi, scegliendo così in modo oculato. Secondo gli ultimi dati di mercato, sono sempre più le persone che si rivolgono alla rete per effettuare acquisti o servizi. Di pari passo si è registrato un autentico boom dei siti di comparazione online, oggi tra i più visitati.

Sono diventati una tappa quasi obbligata per i consumatori nella scelta delle migliori offerte online. Si tratta di siti dove sono presenti le recensioni di esperti, accompagnate dalle opinioni degli utenti che hanno acquistato quel determinato bene o servizio.

Molteplici le tipologie di siti di comparazione online. Ad esempio per assicurazioni auto, mutui e prestiti uno dei più pubblicizzati è Facile.it. Anche nel settore dell’intrattenimento è possibile trovare diversi portali, come quelli che confrontano siti di gaming e scommesse, per rendersi conto del livello dell’offerta e di affidabilità delle piattaforme. Tra i più visitati, Bonuspercasino.com , dove trovare le recensioni dei principali siti AAMS e scoprire bonus, la varietà di giochi ed in generale il livello di convenienza.

Numerosi sono anche gli utenti che vanno sistematicamente alla ricerca delle migliori offerte online nel settore viaggi. Basta un pc o uno smartphone per prenotare un hotel al prezzo migliore con Trivago o acquistare un volo lowcost su eDreams, due tra i marchi più popolari.

Piattaforme multicanale semplici da consultare da pc e mobile, con il vantaggio di offrire oltre ad una recensione completa dei prodotti, una serie di informazioni aggiuntive, come i tempi di spedizione, i prezzi, il livello di serietà del venditore sulla base dei feedback degli altri utenti. In questo modo è possibile scegliere l’offerta che meglio si adatta alle proprie esigenze, evitando di incorrere in truffe online e soprattutto risparmiare denaro.