In un momento in cui il coronavirus sta assestando colpi durissimi all’economia globale non è facile trovare asset finanziari sui quali investire con la ragionevole speranza di guadagnare. Analizzando i principali mercati si evince che, anche in un periodo come questo, ci sono azioni che sono riuscite a crescere e che promettono di continuare a farlo anche nell’immediato futuro. Vediamone alcune.

Diasorin

La prima realtà da tenere in considerazione è Diasorin, azienda italiana operante nel settore dei dispositivi per la diagnosi rapida del coronavirus. Si tratta di un settore destinato a crescere moltissimo nell’immediato futuro, proprio questa caratteristica ha permesso al titolo di registrare una crescita nell’ordine di quasi il 50% dall’inizio dell’anno.

Amazon

Le nuove necessità indotte dal dilagare del Covid-19 ed i timori da esso innescati hanno ulteriormente favorito un titolo che ormai da tempo è tra le stelle di Wall Street. Si tratta di Amazon, il gigante del commercio elettronico, cui si rivolge un numero sempre crescente di consumatori per i propri acquisti online. Anche in questo caso la crescita è stata esponenziale nel corso dell’ultimo semestre, finestra temporale nella quale il gruppo fondato da Jeff Bezos ha registrato un eloquente +35%.

Netflix

Il diffondersi della pandemia di coronavirus ha rafforzato una tendenza che era già visibile per gli esperti. Stiamo parlando della Shut-in Economy, ovvero quella legata ai servizi che possono essere usufruiti dagli utenti senza alcuna necessità di muoversi dalla propria abitazione. Come quelli di intrattenimento, un settore che nel corso degli ultimi anni ha visto l’arrivo di nuovi attori dotati di grande forza.

Tra questi un posto di rilievo è stato assunto da Netflix, piattaforma che distribuisce contenuti tramite internet. La crescita in termini di utenti fatta registrare nel primo trimestre dell’anno in corso, + 16 milioni, è stata premiata da analoga tendenza del titolo. Un trend di cui si prevede un ulteriore rafforzamento.

Moncler

Altra azione da tenere d’occhio per il futuro è Moncler, storica azienda di abbigliamento sportivo e accessori di moda. Se è vero che l’ultima trimestrale ha visto un calo dei ricavi nell’ordine del 18%, è altrettanto evidente che l’azienda transalpina ha retto meglio di molti concorrenti. Una tenuta che sembra preludere ad una futura crescita grazie all’euforia che potrebbe prevalere sui mercati dopo l’accordo sul Recovery Fund europeo. Per chi ama scommettere su lungo termine, acquistare azioni Moncler potrebbe essere una soluzione da tenere a mente.

Enel

Infine un titolo che sta riscuotendo consenso e che è sponsorizzato dagli analisti, ovvero Enel. Il motivo di questo appoggio, malgrado il crollo del prezzo del petrolio, è da ricercare nel fatto che l’azienda italiana punta forte su quelle fonti green che saranno sempre più centrali nel paniere energetico globale del domani. Un futuro in cui, secondo Goldman Sachs, proprio Enel si ritaglierà un ruolo sempre più importante.