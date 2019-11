In alcune zone geografiche, l’inverno può portare temperature molto rigide, con ghiaccio e neve pesante. Le gomme estive non sono adatte alla marcia in queste condizioni, perché la mescola in gomma diventa più rigida, il battistrada diventa inutilizzabile, perché non è in grado di garantire la presa su manto stradale ghiacciato o innevato. In questi casi, bisogna passare alle gomme invernali: ne troverai molte in offerta nel nostro negozio online.

Queste gomme hanno un battistrada caratteristico, con un disegno più profondo, una mescola più ricca (con una percentuale maggiore di silicio e gomma naturale), un disegno speciale (con più intagli e scanalature, per una presa sicura). Alcuni modelli di gomme invernali hanno nel battistrada dei chiodi metallici incorporati. Questi accessori migliorano la stabilità del veicolo su manto stradale ghiacciato, garantendo anche una trazione migliore, però non sono vantaggiosi nella neve. Inoltre, le gomme chiodate sono molto rumorose quando il veicolo marcia e possono creare danni al manto stradale.

Un simbolo caratteristico delle gomme invernali si trova sulla parete della gomma: un fiocco di neve con una montagna a tre punte.

In alcuni paesi, per esempio in Gran Bretagna, le gomme invernali non sono obbligatorie, mentre in altri paesi, come l’Italia, sono obbligatorie in alcune zone, nei mesi autunnali e invernali. Se si percorrono tratti stradali con l’obbligo delle gomme invernali, senza avere le gomme previste, si rischia di incorrere in multe anche salate.

Un’alternativa alle gomme invernali sono le catene: una soluzione più economica rispetto a un set completo di gomme. Le catene si possono usare per tempi brevi, solo se si marcia su neve profonda.

Le gomme invernali andrebbero acquistate da produttori affidabili, ma non bisogna mai fidarsi ciecamente: bisogna sempre guidare con attenzione e senso di responsabilità, soprattutto nei mesi più freddi. Le gomme vanno sostituite al cambio di stagione, perché quando le temperature si alzano, le gomme invernali si usurano più rapidamente, in quanto prodotte con mescola più morbida. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo autoparti.it.