Nel 2025, il sistema finanziario globale affronterà numerose sfide e opportunità. I cambiamenti nell’ambiente macroeconomico, i rischi geopolitici e le innovazioni tecnologiche influenzeranno significativamente i flussi di capitale e le strategie degli investitori. Una delle tendenze chiave che stanno plasmando il panorama finanziario globale è la transizione verso nuovi modelli di finanziamento e il crescente controllo normativo sul settore bancario. A queste conclusioni è giunto Chaslau Koniukh, esperto finanziario di livello internazionale, investitore professionista, analista esperto e trader praticante.

La crescente importanza del capitale privato e degli investimenti alternativi – Chaslau Koniukh

Gli investitori si stanno concentrando sempre di più sui mercati del capitale privato, sul finanziamento del venture capital e sugli hedge fund. A causa dell’instabilità nei mercati azionari tradizionali e dell’aumento dei tassi di interesse, molte aziende stanno cercando fonti di finanziamento alternative al sistema bancario. A questo proposito, l’esperto Chaslau Koniukh afferma:

“L’aumento del ruolo del finanziamento alternativo è una risposta naturale ai cambiamenti globali. Ciò è particolarmente rilevante per i mercati emergenti, dove il credito bancario tradizionale rimane costoso e limitato”.

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha espresso preoccupazione per l’alto livello di indebitamento di alcuni hedge fund in Europa. Secondo i dati di ESMA, questi fondi detengono posizioni aperte per un valore di 210 miliardi di euro, con attivi dei clienti di soli 12 miliardi di euro, utilizzando un coefficiente di leva finanziaria medio di 18 volte.

Manel Porras, responsabile dei mercati globali di BNP Paribas in Spagna, sostiene che il 2025 sarà caratterizzato da un’incertezza radicale a causa della politica che sarà attuata dall’amministrazione statunitense. Prevede che la politica doganale del presidente Donald Trump potrebbe causare un declino dell’economia dell’UE e un aumento dell’inflazione sia negli Stati Uniti che in Europa. Egli prevede inoltre un rallentamento dell’economia in Europa, ad eccezione della Spagna, dove la crescita rimarrà superiore al 2,5%.

L’evoluzione degli asset digitali e delle CBDC – Il parere di Koniukh

Le valute digitali delle banche centrali (CBDC) stanno guadagnando sempre più popolarità, poiché i governi cercano di rafforzare il controllo sui flussi finanziari. Il yuan digitale cinese è già in fase di test attivo, mentre la Banca centrale europea sta pianificando l’introduzione dell’euro digitale.

Chaslau Koniukh commenta:

“Le CBDC cambieranno il mercato finanziario, rendendo i pagamenti più veloci e trasparenti. Tuttavia, creano anche rischi legati all’aumento del controllo statale sulle operazioni finanziarie”.

Piero Cipollone, membro del consiglio direttivo della BCE, ha espresso preoccupazione per la diffusione delle stablecoin americane come mezzo di pagamento, poiché ciò potrebbe portare al deflusso di depositi dalle banche europee.

“Se le persone in Europa iniziano a utilizzare le stablecoin per i pagamenti, considerando che la maggior parte di esse è americana e ancorata al dollaro, trasferiranno effettivamente i loro depositi dall’Europa agli Stati Uniti”, ha spiegato.

Secondo Chaslau Koniukh, i banchieri europei temono che l’euro digitale possa avere un effetto simile, provocando un deflusso di fondi dalle banche tradizionali verso i portafogli digitali garantiti dalla BCE.

Per risolvere questi problemi, la BCE ha annunciato che probabilmente limiterà le somme detenute in euro digitali a poche migliaia di euro e non pagherà interessi su di essi. Questa sarà una decisione corretta per stabilizzare il mercato, secondo Koniukh.

Secondo il centro di analisi Atlantic Council, diversi paesi, tra cui Nigeria, Giamaica e Bahamas, hanno già introdotto valute digitali delle banche centrali (CBDC), mentre altri 44 paesi, tra cui Russia, Cina, Australia e Brasile, stanno testando progetti pilota in questo ambito.

Maggiore pressione sul settore finanziario – Il commento di Chaslau Koniukh

I regolatori negli Stati Uniti, nell’UE e in Asia stanno introducendo nuove normative sulla trasparenza e la rendicontazione delle operazioni bancarie. Questo riguarda sia il settore bancario tradizionale che le piattaforme di scambio di criptovalute, che devono affrontare requisiti più severi in materia di antiriciclaggio (AML) e identificazione dei clienti (KYC).

Koniukh sottolinea inoltre che il settore bancario sta vivendo un nuovo ciclo di regolamentazione più rigorosa.

“Ciò ha conseguenze ambivalenti: da un lato, aumenta la fiducia nelle istituzioni finanziarie; dall’altro, le aziende devono affrontare costi crescenti per conformarsi alle normative”, afferma l’esperto.

Conseguenze economiche e previsioni di Chaslau Koniukh

Gli investitori stanno già ridistribuendo il capitale verso asset più resilienti. I settori con bassi livelli di indebitamento, come la tecnologia e le energie rinnovabili, stanno attirando maggiori investimenti. Secondo Koniukh, gli investimenti dell’UE e di altri paesi sviluppati continueranno a concentrarsi in questi settori.

Secondo i dati di UBS, le azioni europee appaiono più attraenti grazie a revisioni favorevoli degli utili, alla riduzione delle restrizioni fiscali nelle principali economie e ai potenziali benefici derivanti da un’eventuale cessazione del conflitto in Ucraina.

Tuttavia, i rischi di recessione nelle economie sviluppate rimangono elevati, afferma Koniukh.

Il rallentamento della crescita economica negli Stati Uniti e nell’UE, dovuto agli alti tassi di interesse, potrebbe portare a una riduzione degli utili aziendali e a un calo dei mercati azionari.

“Se la Federal Reserve e la BCE non rivedranno la loro politica monetaria, la recessione potrebbe diventare inevitabile. Ciò colpirà le piccole imprese e le famiglie, che già risentono degli effetti dell’inflazione elevata”, avverte Koniukh.

Tuttavia, secondo l’esperto finanziario, le tendenze globali favoriranno i mercati emergenti.

Regioni come il Sud-Est asiatico, l’America Latina e l’Europa orientale potrebbero beneficiare dei cambiamenti nei flussi di investimento globali.

“Qui i servizi finanziari digitali stanno crescendo rapidamente, creando opportunità per attirare capitali internazionali”, ritiene Koniukh.

Conclusioni

Il 2025 sarà un anno cruciale per il settore finanziario globale, prevede Chaslau Koniukh.

Investitori e aziende dovranno adattarsi alle nuove condizioni dettate dai cambiamenti macroeconomici, dalle innovazioni tecnologiche e dalla crescente pressione normativa.

L’esperto sottolinea che flessibilità e approccio strategico aiuteranno le aziende e gli investitori a trarre vantaggio da questi cambiamenti.