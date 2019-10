LECCO – Si attesta a circa 3 milioni 795 mila euro il disavanzo che il conto economico di SILEA fa registrare al 30 giugno 2019: un dato che si prevede scenderà al 31 dicembre 2019 a 3 milioni 104 mila e che sarà interamente coperto attraverso risorse proprie, accantonate negli esercizi precedenti.

Un risultato negativo atteso e di cui si era già dato conto, quello presentato ieri sera in occasione dell’Assemblea di Coordinamento Interprovinciale di SILEA dal presidente Domenico Salvadore e dal direttore generale Marco Peverelli, a causa della coincidenza di una serie di fattori, primo tra tutti lo slittamento al primo semestre di questo 2019 – e non a scavalco con il 2018 – del periodo di fermata del termoutilizzatore di Valmadrera, resosi necessario per gli interventi di ammodernamento tecnico e tecnologico dell’impianto (sostituzione della turbina, della griglia di alimentazione rifiuti e della torre di lavaggio della linea 1).

Gli interventi hanno comportato un aggravio di costi di 2 milioni 200 mila euro, dettati dall’acquisto dell’energia elettrica e dello smaltimento di rifiuti presso impianti terzi attraverso il circuito regionale di mutuo soccorso, oltre ad una riduzione complessiva dell’energia elettrica prodotta: a fine anno saranno 33.800 MWh di energia, pari a un ricavo di 2 milioni 317 mila Euro, contro i 60.000 MWh consolidati negli anni pari a 4 milioni 113 mila Euro.

SILEA tornerà all’utile comunque già nel 2020: lo prevede il budget 2020 di SILEA SpA, che stima un risultato utile pre-imposte di 904 mila euro. Il risultato, come spiegato dal presidente Salvadore, “tiene conto di una serie di valutazioni fatte proprie dal Consiglio di amministrazione”.

In particolare, a fronte di corrispettivi invariati per Comuni Soci e di uno sconto del 50% per tutti i Comuni colpiti da eventi calamitosi relativamente ai rifiuti decadenti da smaltire, la valutazione del CdA considera la notevole crescita tendenziale dello smaltimento di rifiuti ingombranti, i minori introiti attesi dai proventi delle raccolte differenziate per la significativa flessione del mercato della carta e del rottame ferroso, il forte aumento dei costi per il trattamento dei residui della termovalorizzazione e la crescita dei costi del personale.

Nel corso del 2020, tra gli investimenti previsti, sono indicati i costi per l’avvio della raccolta porta a porta degli oli esausti vegetali (pari a 300 mila euro), le opere di efficientamento energetico della sede (pari a 170 mila euro), l’acquisto e l’installazione di 50 casette ecologiche su modello di quella costruita ad Introbio (pari a 1 milione di euro ripartiti su due anni) e la presa in carico dei centri di raccolta attualmente gestiti a livello comunale e la loro messa in sicurezza (pari a 500 mila euro).

Su entrambi i punti l’Assemblea, presieduta da Virginio Brivio, si è espressa positivamente approvando i documenti all’unanimità.

L’assemblea ha infine proceduto a discutere ed approvare la proposta del Consiglio di amministrazione relativa di dare avvio, nei tempi già indicati dall’Assemblea stessa, al progetto di contabilizzazione puntuale dei rifiuti e successivamente di tariffazione puntuale con modello di sacco RFID (con microchip) rispetto a quello di sacco prepagato, avviando quale primo bacino di avvio della sperimentazione quello composto dai comuni di Oggiono, Ello, Colle Brianza, Santa Maria Hoè, La Valletta Brianza e Dolzago. SILEA SpA si prenderà in carico il costo di circa 11 euro per utenza della gestione del progetto.