Non si arresta la vivacità dei mercati valutari e il dollaro statunitense continua a rafforzarsi nei confronti delle principali divise interazionale. Secondo la maggior parte degli analisti finanziari questa dinamica è riconducibile al fatto che l’azione di inasprimento della politica monetaria intrapresa dalla FED è molto più incisiva al momento rispetto a quella messa in atto dalle altre Banche Centrali, tuttavia occorrerebbe prendere in considerazione anche la funzione di asset di rifugio che da sempre ricopre il biglietto verde, soprattutto in un momento storico in cui soffrono particolarmente sia le piazze azionarie sia i benchmark obbligazionari.

Le coppie di valute non hanno offerto però significativi spunti operativi solo a chi attua strategie di lungo periodo: difatti la volatilità che ha interessato il settore negli ultimi mesi ha dato un buon impulso alla speculazione di breve termine; è interessante rilevare a tal proposito la crescente diffusione dell’impiego di forex robot tra i piccoli risparmiatori.

Questi software sono estremamente utili, in quanto consentono di automatizzare il processo di investimento, senza che vi sia necessità di un intervento in prima persona da parte dell’utilizzatore sia nella fase decisionale sia nella fase di esecuzione degli ordini di compravendita. Come spiegato su Investireinborsa.net, portale di informazione finanziaria, i migliori forex robot possono essere programmati per analizzare la struttura di prezzo di una coppia di valute e individuare in base alle informazioni presenti in un algoritmo specifici pattern che stabiliscono l’apertura di un trade al rialzo o al ribasso.

Valutare la strategia implementata da un forex robot

Naturalmente quando si decide di sfruttare la strategia implementata da un trading system non realizzato con le proprie mani, bisogna tener presente alcuni aspetti; il più importante è sicuramente individuabile nell’eventuale costo in funzione dei risultati che il dispositivo è in grado di realizzare: sul mercato, infatti, sono disponibili forex robot gratuiti, così come expert advisor che prevedono il pagamento di una fee -una tantum o ricorrente- per il loro impiego.

Per essere sicuri di non scegliere un trading system inefficace o peggio ancora di incorrere in una truffa, è sempre consigliabile verificare le caratteristiche del bot, possibilmente chiedendo la visione di un track record dell’operatività oppure di un back test della strategia eseguita. E pur in caso di esito positivo dell’analisi preliminare può risultare utile, se previsto, far giare il sistema con piccoli capitali in modo da contenere eventuali draw down nell’ipotesi che i dati forniti siano stati artefatti. Un’alternativa a questo modo di procedere è individuabile nell’uso di una piattaforma dimostrativa rilasciata dai broker online con una provvista di fondi virtuali.

Trading tool: i software automatici dei forex broker

Le società di intermediazione attive sui circuiti over the counter mettono a disposizione degli utenti demo tool proprio con lo scopo di testare strategie di investimento in ambiente simulato, prima di passare alla negoziazione di coppie valutarie con denaro reale. Inoltre i forex broker presentano in quest’ambito altri indubbi vantaggi: difatti sempre con maggior frequenza gli investitori hanno la possibilità di servirsi di expert advisor o dispositivi assimilabili, presenti nel catalogo prodotti di tali intermediari. Ovviamente come tutte le funzionalità utilizzabili attraverso la piattaforma di trading, anche i forex robot sono valutabili in ambiente demo.

Alcuni broker online come Capital.com, FP Markets o Trade.com offrono ai propri iscritti la MetaTrader, il software di analisi professionale interfacciabile con gli expert advisor, acquisibili sui marketplace, tuttavia gli stessi forniscono gratuitamente plugin o sistemi automatici per supportare l’operatività degli investitori sul foreign exchange market. Altri intermediari, come ad esempio eToro, prevedono l’impiego di tool di negoziazione proprietari integrati con sistemi di social trading: tali network a tema finanziario, mediante la funzione copy, danno la facoltà di selezionare le strategie sulle coppie di valute condivise dagli utenti e replicarle in automatico su un account personale.