LECCO – Il trading online è una forma di investimento sempre più utilizzata negli ultimi anni, grazie soprattutto ai tanti vantaggi che offre agli utilizzatori. Si tratta di una metodologia che permette di acquistare e vendere azioni, obbligazioni, valute, indici, eft, materie prime e altri strumenti finanziari direttamente da uno smartphone o da un tablet. Inoltre il trading risulta spesso anche molto appassionante per gli utenti, in quanto consente loro di accedere a tutte le informazioni finanziarie in tempo reale e di effettuare operazioni in qualsiasi momento della giornata e ovunque si trovino.

Inoltre il trading online offre numerosi vantaggi rispetto alle forme tradizionali di investimento, tra cui una maggiore flessibilità di gestione, dei costi più bassi e una maggiore trasparenza. Tutto questo si è tradotto in una più elevata accessibilità agli investimenti, purché vengano però utilizzate soltanto le piattaforme certificate e di riferimento del settore. La scelta del broker è infatti basilare per chi utilizza questa modalità di investimento, perché assicura al trader un livello di sicurezza molto elevato e delle funzionalità ottime per la gestione delle operazioni.

Le piattaforme più gettonate del momento

Tra le piattaforme selezionate da guidatradingonline.net , sito web specializzato nel mondo degli investimenti digitali, figura quella di eToro, leader del settore con il maggior numero di iscritti. Questo broker permette ai propri iscritti di usufruire di ottimi strumenti di gestione degli investimenti, come ad esempio il copy trading (utilizzabile per replicare le operazioni fatte da altri trader) o il social trading (funzione che consente agli utenti di interagire tra loro). Inoltre tutte le funzionalità possono essere testate attraverso l’uso della modalità demo che permette di effettuare delle vere e proprie simulazioni di investimento.

Altri broker molto gettonati in questo periodo sono inoltre:

• XTB.

• Plus500.

• Capex.

• Trade.com.

• IQ Option.

• Degiro.

Tutte queste piattaforme sono accomunate da un livello di sicurezza molto elevato che può essere paragonato a quello delle banche online. Inoltre questi broker, e altri di pari livello, presentano tutti delle ottime funzionalità, tanto che non ne esiste uno migliore in assoluto. Ogni investitore dovrebbe infatti selezionare quello che si adatta meglio alle proprie esigenze. E’ però assolutamente indispensabile ricorrere soltanto a piattaforme certificate, ovvero in possesso di tutte le garanzie previste dalle normative vigenti, ed evitare i broker privi di autorizzazioni che promettono guadagni facili e immediati.

Ogni investimento prevede infatti sempre un certo grado di rischio ed è proprio per questo motivo che i broker permettono ai propri iscritti di utilizzare degli strumenti avanzati come i grafici e gli indicatori tecnici utili per analizzare i mercati e prendere decisioni informate. L’analisi tecnica può infatti risultare importante, soprattutto per chi investe nel breve termine, ma in generale ogni singola mossa deve essere sempre valutata con molta attenzione dai trader. Negli investimenti orientati nel lungo termine resta invece un pilastro l’analisi fondamentale.

I vantaggi del trading online

Uno dei maggiori vantaggi del trading online consiste nella possibilità di effettuare operazioni su una vasta gamma di mercati, ovvero di avere accesso anche ad asset che un tempo necessitavano di patrimoni consistenti per l’apertura delle posizioni (a causa delle commissioni applicate). Oggi le cose sono cambiate perché le piattaforme di trading in linea con l’andamento generale del mercato, non prevedendo nessuna commissione sulle compravendite, hanno notevolmente abbassato le spese necessarie per la gestione di un portafoglio di investimento. Inoltre con il trading online gli utenti possono sfruttare le opportunità di investimento globali, investendo in mercati internazionali.

Ovviamente è importante ribadire che questa forma di investimento non è priva di rischi e gli investitori dovrebbero sempre considerare attentamente gli obiettivi finanziari e il proprio profilo di rischio prima di investire. Ogni singola operazione dovrebbe essere sempre frutto di un’attenta strategia e non lasciata al caso. In conclusione quindi è evidente che al giorno d’oggi il trading online è un’opzione di investimento in crescita perché offre degli strumenti sempre più interessanti e appassionanti per gli investitori.

Per i trader un aiuto importante dovrebbe sempre arrivare dagli strumenti che i broker mettono a disposizione degli iscritti alle piattaforme. Tra questi vi sono degli ottimi corsi di formazione che permettono ai trader di accrescere le proprie conoscenze del settore e anche degli strumenti di contenimento del rischio, come ad esempio lo stop loss che fa scattare automaticamente le vendite al raggiungimento di una soglia prestabilita dall’investitore, in modo da contenere le perdite.