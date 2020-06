Prodotti esistenti da sempre e che in piena rivoluzione multimediale continuano a resistere in quanto la loro presenza è sempre fondamentale. Si parla delle tradizionali scatole di cartone, di quelle che vengono utilizzate con tante finalità Qualche esempio?

Imballaggi merce, sia nel caso di spedizioni che di traslochi; protezione di oggetti preziosi; personalizzazione, nel caso di packaging se si possiede una attività fisica o un ecommerce. In sostanza le declinazioni moderne dl mercato, le nuove tendenze, anziché affossare strumenti tradizionali ne hanno esaltato ancora di più il ricorso.

In che modo? Si prenda l’esempio sopra citato, quello degli acquisti in rete; sono in crescita esponenziale, sempre più gli utenti si rivolgono al web per acquistare prodotti di qualsiasi tipologia. Ebbene, chi è dall’altra parte, quindi il negozio online o ecommerce, dovrà effettuare spedizioni con una certa costanza (il colosso mondiale Amazon ad esempio, per citare il top del mercato, spedisce 14 milioni di pacchi al giorno in tutto il mondo: si pensi quante scatole di cartone utilizza).

E proprio il mercato dell’ecommerce ha dato nuova linfa vitale al settore, con scatole che devono essere anche personalizzate per mettere in risalto un brando, promuovere un messaggio preciso, rendere noto un marchio.

Tipologie di scatole di cartone: l’importanza del riciclo

Quali sono le principali tipologie di scatole di cartone presenti sul mercato? Proprio partendo da quanto sopra detto, ovvero dal grande ricorso che si tende a fare oggi delle scatole per spedizione, con riferimento anche ai numeri enormi di Amazon, negli ultimi tempi è emersa prepotente la necessità di fare ricorso a scatole di cartone riciclato.

La questione ecosostenibilità è un tema che non può essere più ignorato e che riguarda tutti, anche chi effettua spedizioni o fa uso di scatole di cartone per altre questioni (su tutte, i traslochi). Le scatole di cartone ecologico e riciclato sono la soluzione migliore per perseguire questo scopo, tra l’altro saranno utili anche per fare una buona impressione con il cliente che riceve il pacco a casa, che capirà che sta trattando con una azienda che ha a cuore la questione ambientale.

Ma le scatole di cartone non sono solo spedizioni, l’altro grande uso che se ne fa è quello legato alle spedizioni; e si parla sia a livello professionale, quando ci si rivolge ad una ditta di traslochi, che personale, nel caso in cui si decida di imballare in autonomia tutta la merce da trasportare.

Strumenti sempre utili, per tante ragioni, che possono esser acquistati, oggi, anche in rete, in massima comodità, e ponendo massima attenzione a questioni quali ecosostenibilità e rismparmio.