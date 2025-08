TUTTI “PAZZI” PER I TRAGHETTI! È IL MEZZO PREFERITO DAI BAMBINI PER LE VACANZE ESTIVE 2025

Non era difficile da intuire: ancora una volta, il traghetto si conferma il mezzo preferito dalle famiglie per raggiungere le mete di vacanza estive. Un’opzione comoda, conveniente e – a quanto pare – amatissima dai bambini. Lo dimostrano i dati raccolti da Ferryfinder.com, portale specializzato nella comparazione dei prezzi e prenotazione di traghetti in tutto il Mediterraneo e non solo.

Attraverso un sondaggio effettuato tra gli utenti del sito nel corso della stagione estiva 2025, è emerso un dato curioso e simpatico: per l’84% dei genitori intervistati, i loro figli hanno dichiarato di “non vedere l’ora di salire di nuovo sul traghetto” anche l’anno prossimo.

Ma qual è il segreto di tanto entusiasmo? A quanto pare, il merito è da attribuire a più fattori: l’esperienza rilassante del viaggio via mare, le offerte pensate per le famiglie, e una crescente attenzione da parte delle compagnie verso i più piccoli, con traghetti colorati, cartoni animati, divertimento a bordo e aree gioco dedicate.

Navigare sereni con tutta la famiglia

Sempre più compagnie di navigazione propongono tariffe agevolate per bambini e pacchetti famiglia, rendendo il traghetto non solo l’opzione più affascinante per i piccoli, ma anche la più conveniente per mamma e papà.

Su Ferryfinder.com è possibile confrontare tutte le promozioni attive: da bambini gratis fino a 12 anni, a sconti cumulabili su auto e camper, le opportunità sono tante e variano a seconda della compagnia e della tratta.

Che belli i traghetti Moby con Titty, Silvestro, Duffy Duck, Taz e gli altri cartoni animati

Un caso particolare è quello dei traghetti Moby Lines decorati con i cartoni animati dei Looney Tunes. Vera e propria attrazione galleggiante, queste navi conquistano i più piccoli (e non solo) con grafiche colorate, spazi gioco a tema e mascotte a bordo.

Secondo i dati di Ferryfinder.com, ben il 90% degli utenti che ha viaggiato su un traghetto Looney Tunes ha lasciato un feedback entusiasta, e quasi tutti hanno dichiarato di voler ripetere l’esperienza anche nel 2026, specialmente se ci saranno nuove promozioni dedicate.

Un mare di giochi a bordo

Chi l’ha detto che il viaggio in traghetto debba essere noioso? Le compagnie si sono attrezzate: aree bimbi con scivoli e gonfiabili, giochi interattivi, baby club con animazione e persino spettacoli a bordo. Il viaggio diventa così un’estensione della vacanza stessa.

Per molte famiglie, la traversata è uno dei momenti più attesi dai bambini. Un tempo per giocare, socializzare con altri coetanei e godere di un’atmosfera allegra e rilassata.

In camper sul traghetto con mamma e papà

L’estate 2025 vedrà anche una crescita dei viaggi in camper: secondo le previsioni di Ferryfinder.com, le prenotazioni dei traghetti con camper a bordo aumenteranno del +25% rispetto all’estate 2024.

La formula “camping on board”, disponibile su molte rotte, consente di restare nel proprio mezzo durante la traversata, combinando libertà e risparmio. Un’opzione molto amata dalle famiglie numerose, che in questo modo possono portare con sé tutto il necessario per una vacanza in totale autonomia.

Le destinazioni estive 2025 più amate dai bambini (e dai genitori)

Dalla Sardegna alla Grecia, dalla Croazia alla Corsica, il ventaglio di località family-friendly è ampio e variegato. Le destinazioni più prenotate su Ferryfinder.com per l’estate 2025 sono:

Sardegna: le spiagge caraibiche e i servizi per famiglie la rendono imbattibile . (+ 5% di prenotazioni)

Isola d’Elba: natura incontaminata, mare cristallino e traghetti veloci. (+ 10% di prenotazioni)

Grecia (isole Ioniche e Cicladi): fascino esotico e accoglienza calorosa. + 10% di prenotazioni)

Croazia: perfetta per i viaggi in auto o camper, con tratte veloci e prezzi competitivi. (+ 7% di prenotazioni)

Sicilia: cultura, mare e buon cibo, un mix irresistibile per grandi e piccoli. (+15% di prenotazioni)

La rotta è quella giusta: le vacanze in traghetto sono il trend dell’estate

Ponti panoramici, cabine da esplorare, ristoranti con vista mare e, in molti casi, giochi, mascotte e spettacoli dedicati. Le compagnie di navigazione, negli ultimi anni, hanno puntato moltissimo sul target familiare. Risultato? Oggi è facile trovare traghetti con tariffe agevolate per bambini, promozioni per il secondo o terzo figlio gratuito e pacchetti speciali per famiglie con auto o camper al seguito. La ricerca condotta dal portale Ferryfinder.com non lascia spazio a dubbi: a giudicare dai sorrisi dei più piccoli, sarà un’estate da ricordare!