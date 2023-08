Detersione, idratazione e freschezza sono le parole d’ordine della routine di bellezza quotidiana ma, in estate il tutto si eleva alla seconda. In vacanza, poi, prendersi cura della propria bellezza è ancora più importante, anche se non esiste una formula di skincare uguale in ogni occasione: ogni meta di viaggio, e adire il vero, anche la città, richiede accortezze diverse per proteggere la propria pelle in termini di salute e bellezza. Sarebbe un vero peccato, in fondo, se nei ricordi più belli della nostra vacanza, apparissero spenti, screpolati o, ancor peggio, scottati dal sole.

Dici vacanza e pensi al mare e, infatti, la maggior parte delle mete estive sono località costiere. In questo caso, non possono mancare le protezioni solari, con fattore minimo 30+, da rinnovare ogni due ore, ed i prodotti lenitivi a base di allantoina, bisabololo, acido ialuronico e vitamina E, da applicare dopo la doccia. L’utilizzo di questi importantissimi prodotti, comunque non solleva dall’impegno a rispettare alcune abitudini di esposizione, come quella di evitare le ore più calde, quella di indossare una maglietta, se si è a rischio scottature, e quello di bere molta acqua.

Molti, al mare preferiscono la montagna ed è proprio qui che, spesso, i rischi dell’esposizione solare vengono sottovalutati, proprio laddove, invece, i raggi sono più potenti e pericolosi. Indispensabile, quindi, è munirsi di crema solare con protezione superiore al 50+, stick per le labbra e gli altri punti deboli, come i nei, e idratanti a base di vitamina C. Munirsi di un cappellino e di occhiali sa sole sono strategie che aumentano la protezione fornita dai cosmetici.

