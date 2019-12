VERCURAGO – Si è spento all’età di 73 anni nella sua abitazione di Vercurago Domenico Amigoni, detto “Nino“, originario di Calolziocorte. Per decenni autentica colonna della Cisl di Lecco e dell’Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo (Iscos).

I funerali verranno celebrati lunedì 30 dicembre alle 10:30, nella parrocchiale di Vercurago. Lascia la moglie Teresa, i figli Matteo e Paola, il fratello Enrico e diversi nipoti.

Lo ricorda così, in queste ore, l’Iscos Lombardia:

Una notizia tristissima quella arrivata questa sera in Iscos Lombardia.

La perdita di Domenico Amigoni è la perdita di un amico, di un collega, di un compagno di viaggi, di progetti, di incontri e di sogni. Cooperante da sempre, insieme alla moglie Teresa e ai figli, già direttore di Iscos Lombardia è grazie al suo impegno il progetto sul Cerron Grande in Salvador, i tanti interventi di cooperazione allo sviluppo a Maputo, in Mozambico, e i progetti di Iscos in Bosnia dopo la guerra.

Con Domenico Iscos Lombardia ha fatto grandi cose, di lui resterà la passione e l’amore per questa organizzazione, per la gente incontrata in ogni parte del mondo e il desiderio di donare un gesto di solidarietà sempre.