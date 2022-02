CANTÙ (CO) – La gioia della festa del carnevale impazza per le vie di Cantù. Dopo il lungo travaglio del Covid che aveva interrotto la manifestazione nel 2020 alla seconda domenica di sfilata e dopo un 2021 che ha visto la celebrazione dell’evento più atteso da bambini in modalità soltanto virtuale, seppur animata da filastrocche e spettacoli di magia, e dopo, infine, un frenetico trimestre di preparativi e l’andirivieni di notizie contrastanti (Carnevale sì – Carnevale no – Poi sì – Poi ancora no – Poi definitivamente sì…), domenica 27 febbraio 2022, con il fischio di inizio impartito dal presidente Fabio Frigerio, la 96ª edizione del Carnevale Canturino ha preso finalmente avvio, al suono delle fanfare dei gruppi bandistici invitati.