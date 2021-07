MALGRATE – Concluso il 1° torneo di Calciotto dedicato allo scomparso dirigente e fondatore del San Lonardo-Due Ponti (SLDP) Malgrate Claudio Colombo deceduto improvvisamente il 21 luglio 2019. La competizione si è svolta in più fasi al Centro Sportivo Baselone a Civate sabato 10 luglio con in campo gli atleti della società nati nel 2001/02/03/04. Domenica 11 luglio è stata la volta dei ragazzi nati dal 2005 al 2007, mentre il 18 in campo sono andate le annate miste dal 2006 al 2008.

Tanti i partecipanti, più di 300, suddivisi in 24 squadre che si sono incontrate in amicizia e sano agonismo. A premiare, la figlia di Colombo Irene e la presidente del sodalizio di Malgrate Marta Cavasino.

Le prime squadre partecipanti:

–

Le altre formazioni in gara: