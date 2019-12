CALOLZIOCORTE – Il Premiato Corpo Musicale ‘Gaetano Donizetti’ ha celebrato la sua festa annuale in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicanti, lo scorso sabato 30 novembre, con il concerto nella chiesa della Beata Vergine Maria di Lourdes e domenica 1 dicembre con l’accompagnamento musicale della messa delle 10:30 cui è seguito il momento di commemorazione al cimitero e poi la conclusione con il pranzo conviviale.

Come sempre seguitissimo il concerto e nell’occasione particolarmente gradito dal numeroso pubblico, che la chiesa non ha potuto contenere tutto con molte persone rimaste in piedi. Ma gli applausi a scena aperta e prolungati, soprattutto al termine dei brani della prima sezione del concerto, che tradizionalmente il maestro Colombo dedica alla parte più classica, hanno coronato un anno di impegno e seria preparazione.

Degli autori è stato eseguito: John Philipp Sousa “Presidential Polonaise”; Jacques Offenbach l’Ouverture di “Orphe’e Aux Enfers”; “La Traviata” di Giuseppe Verdi e di Ruggero Leoncavallo “Pagliacci”. Una esecuzione davvero di rilievo. Non da meno la seconda sezione, con Ed Sheeran “Perfect”; Andrew Lloyd Webber Selezione dal musical “Jesus Christ Superstar”; Freddy Mercury “Bohemian Raphsody”; Lorenzo Pusceddu “Christmas Medley”.

La Banda Donizetti quindi ha trascorso la festa concludendo in bellezza l’anno musicale e consegnando i riconoscimenti, che quest’anno sono stati riservati a Gianni Colombo per i 20 anni di attività alla direzione artistica di maestro concertatore e direttore; ricordati anche i 10 anni di presidenza di Paolo Autelitano, eletto nel 2009. Tra i musicanti, Orietta Milani per i 35 anni di attività, Giuseppe Moneta e Chiara Gandolfi 10 anni; infine il primo anno di Anna Maria Valleri.