LECCO – La Fondazione Riccardo Cassin ed Emergency si uniscono in cordata per raccogliere fondi a favore del personale sanitario dell’associazione impegnato a Bergamo per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Venerdì 15 maggio, alle 21, la videoconferenza a offerta libera “Sulle montagne del mondo con Riccardo Cassin”, organizzata da Emergency, in cui parteciperanno Marta Cassin per la Fondazione e Anna Masciadri, giornalista e coautrice del volume “Cassin – L’uomo, l’alpinista e la sua Fondazione”. Durante la videoconferenza si ripercorrerà, con parole, immagini e anche il documentario “Il primo amore non si scorda mai” di Chiara Brambilla, la carriera alpinistica e le vicende umane dell’alpinista lecchese che, partito dalla Grignetta, ha scalato le montagne di tutto il mondo.

Per partecipare alla videoconferenza scrivere una mail all’indirizzo: prenotazioni.milanozona3@gmail.com.

Per le donazioni libere collegarsi a: https://sostieni.emergency.it/dona-ora/