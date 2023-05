LECCO – In occasione della Giornata Internazionale delle Ostetriche al reparto ostetricia dell’ospedale “Manzoni” di Lecco, sono state organizzate diverse iniziative ed incontri volti a promuovere i servizi erogati dalle ostetriche dell’ASST lecchese.

Tante le donne in gravidanza o con bambini di pochi giorni che hanno preso parte all’evento: corsi di massaggio neonatale, sedute di stratching e yoga per donne gravide, indicazioni su come utilizzare la fascia o altri strumenti di babywearing e un angolo dedicato alle letture adatte alla gravidanza e al puerperio.

“Tra i servizi che oggi proponiamo è prevista anche la visita alla sala parto – spiega la coordinatrice ostetrica Consuelo Cazzaniga –. Nei corsi di accompagnamento alla nascita, prima del covid, questo tipo di esperienza permetteva alle madri e i padri di conoscere gli ambienti che avrebbero accolto il parto. Con la pandemia la pratica è stata proposta in modalità telematica, da oggi però si riaprono le porte a tutte coloro che desiderano osservare in prima persona le stanze adibite alla nascita dei bambini”.

Circa 40 le ostetriche che ogni giorno si occupano di prestare servizio alle donne che si recano in reparto e tante anche coloro che oggi si sono impegnate nel prendere parte a questa giornata importante: tra queste si ricorda in particolare l’organizzatrice e ostetrica Maria Letizia Crippa, impegnata a mostrare le sale parto ai tanti gruppi di donne che si sono presentate quest’oggi.