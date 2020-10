MALGRATE/VALMADRERA – Da sabato alcuni angoli di Malgrate e Valmadrera sono più puliti e curati grazie al programma Tempo del Creato e a due squadre di volontari che hanno dedicato la loro mattina a prendersi cura del verde.

A Valmadrera un tratto del torrente Inferno da via Roma a via Mulini è stato liberato da erbacce e rifiuti, sistemando un piccolo percorso pedonale sull’argine utile a rilanciare la mobilità ecosostenibile.

A Malgrate ha lavorato un gruppo più folto capitanato dallo stesso sindaco, Flavio Polano. Si è potuto così intervenire su più aree: i giardini di via Fabusa, l’accesso al Centro sportivo Rio Torto, il Parco di via Stabilini, Piazza del Donatore, i giardini davanti alle scuole in via Gaggio, quest’ultima iniziativa con il coinvolgimento di bambini e genitori.

Uno sponsor di eccezione è intervenuto strada facendo: il panificio di via Gaggio, che ha omaggiato la merenda ai bambini.