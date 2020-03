CALOLZIOCORTE – Fumata nera sulla prima liceo scientifico al Rota di Calolziocorte. Erano 17 gli iscritti, troppo pochi per formare una classe ma i genitori non si danno per vinti e promettono iniziative di protesta.

Soluzioni alternative se ne sono cercate ma nessuna ha portato a un risultato, alla fine il Provveditorato non ha potuto far altro che confermare quanto si temeva. L’istituto calolziese perde così l’indirizzo scientifico, almeno per l’anno scolastico 2020/2021.