LECCO – Esordio con sconfitta per entrambe le formazioni dei Pulcini 2009 e 2010 sul campo sintetico dell’Usd Olginatese per 3-0 per entrambe le compagini dell‘Aurora San Francesco contro i pari età del settore giovanile più prestigioso del territorio. Troppo il divario tecnico e tattico tra i bambini in campo che comunque hanno dato il meglio e i Pulcini 2010 sono riusciti anche a realizzare un gol con Andrea Frigerio. I campionati primaverili di categoria, scaturiti dalla vittoria di quello autunnale per i Pulcini 2009 e il terzo posto per i Pulcini 2010, vedono affrontarsi le migliori squadre giovanili della provincia lecchese con settori delle attività di base dalle grandi ambizioni come quelli di Olginatese, Calcio Lecco e Luciano Manara ed altri emergenti come quello del Sala al Barro.

Ottima partita ed esordio degli Esordienti a 9 che vincono per 2-3 tempi fuori casa contro una forte Polisportiva Sirtorese. Match dai ritmi altissimi e molto agonistico. Nel primo tempo l’Aurora San Francesco domina andando sul 3-0 con le reti di Monti, Giordano e Ryan. La Sirtorese accorcia le distanze, ma Monti segna il gol del 4-1 , inutile il gol finale della dei padroni di casa ai fini del risultato finale. Nel secondo tempo match equilibrato deciso da un gran gol della Sirtorese. Inutile il forcing finale dei ragazzini in casacca rossa Nel terzo tempo, dopo una prima parte equilibrata, l’Aurora San Francesco alza i ritmi e al 13′ va in gol con Ryan, poco dopo Giordano raddoppia e Ryan chiude il match dribblando 3 giocatori con tunnel e veronica per poi realizzare il 3-0.