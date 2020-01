LECCO – Un secondo posto al torneo delle Merlaviglie di Sirtori per i Pulcini 2011 dell’Aurora San Francesco sconfitti in finale dall’Olginatese per 3-2 con un rigore all’ultimo, dopo che i bambini in casacca rossa avevano battuto Merate 1-0.

La sfida con l’Olginatese vedeva i Pulcini dell’Aurora in vantaggio per 2-0 per oltre metà della gara; dopo essere stati raggiunti in parità, la sfida si è decisa negli ultimi secondi quando l’arbitro ha assegnato un rigore per una mischia in area senza falli intenzionali.

Quarto posto invece per i Pulcini 2010 al 12° Memorial Candido Cannavò di Monte Marenzo che ha visto nelle finali incontrarsi le formazioni del Foppenico, Cortenova, Zanetti e Aurora San Francesco. Dopo un intenso pomeriggio di incontri ha prevalso la formazione della Zanetti di Castello. Al secondo posto il Foppenico, al terzo il Cortenova e quarti i bambini dell’Aurora San Francesco.