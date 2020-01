CALOLZIOCORTE – Un primo posto meritato per i bambini di 8 anni dei Pulcini 2011 dell’Aurora San Francesco al 6° Torneo della Befana organizzato nel palazzetto dello sport dall’A.C.D. Calolziocorte.

La squadra allenata da Nando Napolitano ha messo in riga formazioni come l’Arcadia di Dolzago battuta in finale per 3-1, quindi il Nibionno terzo e quarta la compagine dell’Olginatese. Non solo, ma Leonardo Sormani ha vinto anche la coppa come miglior giocatore della categoria. Nelle cinque gare i baby calciatori di viale Turati hanno subito solo una rete in finale.

Soddisfatto mister Napolitano: “Dire che i bambini sono stati bravissimi è poco, erano su tutti i palloni, chiudevano bene in tutti gli spazi e non hanno mai ceduto. Mi mancavano anche oggi dei bambini determinanti, ma nonostante ciò, i presenti non hanno fatto rimpiangere le assenze. Il campo di dimensioni ridotte rispetto alle nostre abitudini che richiedeva azioni veloci che noi abbiamo pienamente realizzato. La più grande soddisfazione è stata vedere i bambini al massimo della felicità”.

Video da Facebook