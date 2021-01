GALBIATE – Ha compiuto 109 anni sabato e proprio in quei giorni ha ricevuto il vaccino per il Coronavirus. Carolina Cagnani, torinese d’origine, è la nonna dei lecchesi ed è la settima per anzianità in Lombardia. Con lei si sono vaccinati anche gli altri 157 ospiti della Rsa Villa Serena di Galbiate dove risiede da alcuni anni.

Carolina Cagnani è nata a Torino il 23 gennaio 1912 e appena diciottenne iniziò a insegnare alle elementari: con la madre malata, toccò a lei mantenere la famiglia. Non smise però di studiare, arrivò alla laurea e così il passaggio alle scuole medie. Nella sua lunga vita ha superato l’influenza Spagnola, la Seconda Guerra Mondiale – con il marito reduce di Russia -, e ora dopo il vaccino potrà tornare a riabbracciare la figlia Paola.