LECCO – Il reato sarebbe stato commesso 12 anni fa, ma solo oggi il 50enne è finito davanti al giudice delle udienze preliminari in tribunale a Lecco. Diventa quindi un caso anzi entra nel guinness dei primati negativi della giustizia.

Nella primavera del 2011 il 50enne, dopo aver sistemato il suo terreno in Valle San Martino, accende un falò per bruciare la ramaglia raccolta. Essendo una primavera siccitosa le fiamme si propagano velocemente dalla zona alta di Calolziocorte verso la montagna e Valcava. Sul posto intervennero la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e le fiamme vennero spente. Il proprietario dell’appezzamento di terreno che aveva appiccato il falò venne denunciato per incendio colposo.

Il fascicolo è rimasto per più di due lustri nei cassetti della Procura di Lecco e nel 2022 è stato “rispolverato” con la richiesta di rinvio a giudizio per il 50enne, assistito dall’avvocato Francesco Cogliati. Davanti al gup Nora Lisa Passoni l’avvocato Francesco Cogliati ha presentato istanza di patteggiamento che sarà definita nella prossima udienza.

A. Pa.