MANDELLO/ANNONE/MONZA – Avete qualcosa da fare il prossimo 12 settembre e soprattutto dovete muovervi in quella domenica lungo la SS36? Beh allora vedete di… rinviare. Perché o siete coinvolti direttamente in uno dei tre eventi “di massa” di cui tratta questo articolo oppure davvero sarà meglio evitare di spostarsi, quel giorno.

Già, le bizze dei calendari post pandemia, la ripresa delle manifestazioni dal vivo e la smania di organizzare uscite live fa sì che giusto il 12 settembre 2021 si sommino (da sud a nord) nientemeno che il Gran Premio di Formula1 a Monza, la giornata finale dunque il clou del Nameless Music Festival ad Annone Brianza e – last but not least – a Mandello del Lario il mitico Motoraduno della Guzzi.

Salvo impreviste modifiche nelle prossime settimane, dunque, il 12/9 sarà super lavoro per forze dell’ordine, volontari e appunto automobilisti. Una domenica di settembre con rientro dalle vacanze, oltretutto (l’anno scolastico 2021/22 inizierà proprio lunedì 13), per non dire della miriade di altre manifestazioni sparse qua e là – calcio compreso ma non solo.

Insomma, non dimenticate il bollino rosso sul calendario.

Poi non dite che non vi avevamo avvisato…

ElleCiEnne