MALGRATE – Conclusa la 3ª edizione del Memorial Colombo, dedicato allo scomparso dirigente e fondatore del San Lonardo-Due Ponti (SLDP) Malgrate Claudio Colombo deceduto improvvisamente il 21 luglio 2019.

Il torneo di “calciotto” 8 contro 8 è stato organizzato quest’anno in due giorni: il primo per le annate 2003, 2004 e 2005, mentre il secondo giorno per le annate miste 2006 e 2007 che si è disputato al CS Paltozio di Civate organizzato dall’ SLDP Malgrate. Undici le squadre in campo nei due giorni, con la modalità girone all’italiana con semifinali e finale 1° e 2° posto.

“Due belle giornate di sole – ha commentato il nuovo presidente del sodalizio malgratese Efrem Savazzi – con partite combattutissime. Le semifinali 2003 al 2005 si sono concluse in parità e decise ai rigori. Nella finale a prevalere è stata la formazione del Real G“.

A premiare, la moglie e le figlie di Colombo Irene e Chiara e il presidente del sodalizio di Malgrate Savazzi.