VALMADRERA – Si è concluso in poco più di due ore l’intervento che oggi pomeriggio, venerdì 29 aprile, ha impegnato la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino.

L’allertamento è giunto alle 15:30 per un uomo di 72 anni, residente in zona, che si era fatto male a un ginocchio mentre stava facendo una passeggiata sopra la località San Tomaso. Sono arrivati sul posto sei tecnici e un medico del Cnsas. L’uomo, infortunato, è stato raggiunto, valutato e portato in sicurezza a valle con la barella portantina.

L’intervento è finito intorno alle 18.