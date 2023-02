BARZAGO – I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco/Bione stanno intervenendo a Barzago per lo spegnimento di un incendio scoppiato in un deposito di vernici.

Sul posto 5 partenze a bordo di altrettanti automezzi. Per estinguere le fiamme le squadre intervenute stanno utilizzando anche una schiuma che facilita le operazioni – tutt’ora in corso. Aggiornamenti in pagina, appena disponibili.

RedCro