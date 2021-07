GARLATE – La Giunta di Regione Lombardia ha deciso di finanziare, attraverso il Piano Lombardia, 65 interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, per un investimento complessivo di 16.081.948 euro.

Tra gli interventi supportati da Milano anche quello dedicato a Garlate dove con un investimento di 78.759 euro si punta alla realizzazione di interventi di recupero delle sponde e miglioramento degli habitat lacuali del lago.

“Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo – si è dotata di un Fondo interventi per la ripresa economica, istituito con la legge regionale del 4 maggio 2020. Questo deposito si è reso necessario per fronteggiare le conseguenze negative sull’economia derivanti dall’emergenza Covid-19. In particolare ci ha consentito di promuovere il recupero delle sponde dei nostri laghi, conservarne la biodiversità e disinquinarli anche con l’utilizzo di battelli spazzini. Regione Lombardia in questo ambito si sta infatti impegnando con estrema convinzione e importanti risorse”.