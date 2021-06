GARLATE – Un mezzo pesante avrebbe colpito e inclinato un palo della luce lungo via Statale, la strada provinciale che attraversa Garlate da nord a sud.

L’incidente nel primo pomeriggio e il responsabile si sarebbe allontanato, spetterà dunque le forze dell’ordine rintracciarlo ed eventualmente sanzionarlo.

Il palo divelto è subito stato riconosciuto come pericoloso per gli altri veicoli in transito e per i pedoni, necessario dunque l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona.