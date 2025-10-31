AD ANNONE BRIANZA UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI DA NOVEMBRE

ANNONE – Il Comune di Annone di Brianza, in collaborazione con le numerose associazioni del territorio, ha presentato il nuovo calendario degli eventi che accompagneranno la comunità nei prossimi mesi. Un ricco programma di appuntamenti che unisce tradizione, cultura, sport e solidarietà, con l’obiettivo di creare momenti di incontro e condivisione per grandi e piccoli.

Le iniziative prenderanno il via il 1° novembre con la Tombolata in oratorio, organizzata dalla Parrocchia, seguita l’8 novembre dalla tradizionale Trippa d’asporto curata dal Gruppo Baita. Il giorno successivo, 9 novembre, si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, un momento importante di riflessione e riconoscenza.

Il mese di novembre proseguirà il 19 novembre con la festa di Santa Cecilia, patrona della musica, che vedrà protagonisti il Corpo Musicale e la Corale S. Giorgio e S. Maria. Il 23 novembre sarà dedicato a un tema di grande attualità, con la rappresentazione teatrale sulla violenza di genere presso l’oratorio. Il 29 novembre la Parrocchia organizzerà la Camminata di Natale, un percorso dal Lago fino all’Oratorio, per vivere insieme l’atmosfera natalizia. Infine, il 30 novembre, il Gruppo Alpini proporrà dei laboratori per bambini, all’insegna della creatività e del divertimento.

Dicembre si aprirà con un momento molto atteso: l’accensione delle luminarie, prevista per l’8 dicembre, accompagnata da una suggestiva scampanata per il centro del paese. L’11 dicembre si svolgerà la classica Tombolata organizzata dal Movimento Terza Età, mentre il 12 dicembre la Civica Biblioteca ospiterà un pomeriggio di letture in inglese.

La musica sarà protagonista il 13 dicembre con il Concerto di Natale del Corpo Musicale, seguito il 13 e 14 dicembre dall’iniziativa solidale Panettone Telethon, promossa dall’AIDO in piazza della Chiesa. Il 17 dicembre sarà il turno del Natale dello Sportivo, organizzato dal GSO San Giorgio, mentre il 19 dicembre gli Alpini proporranno le Letture di Natale presso la Scuola Materna.

Nei giorni dal 21 al 24 dicembre, il Corpo Musicale diffonderà gli Auguri in Musica per le vie del paese, portando allegria e spirito natalizio a tutti. Dal 22 al 24 dicembre, il Gruppo Alpini darà vita all’attesissima Operazione Babbo Natale, con il ritiro e la consegna dei regali ai più piccoli. La vigilia di Natale sarà arricchita dalla Messa dei Bambini organizzata dalla Parrocchia e, come da tradizione, non mancherà la trippa preparata dai Volontari per Annone presso la loro sede.

Il nuovo anno si aprirà con la festa della Befana, in programma il 5 gennaio, realizzata grazie alla collaborazione tra tutte le associazioni del paese. A chiudere il calendario, il 29 gennaio, sarà la suggestiva Giubiana al Campopiano, un evento simbolico che celebra la fine dell’inverno e l’arrivo di una nuova stagione di speranza.

Il Comune invita tutti i cittadini a partecipare numerosi e a illuminare l’esterno delle proprie abitazioni, contribuendo a rendere Annone di Brianza ancora più accogliente e luminosa durante le festività.