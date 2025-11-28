AD ANNONE CONSEGNATE 16 BORSE DI STUDIO E 4 PREMI DI LAUREA

ANNONE DI BRIANZA – Una giornata di festa e orgoglio civile quella che si è tenuta sabato 22 novembre presso Villa Cabella: il comune ha consegnato 16 borse di studio e 4 premi di laurea a studenti e giovani del territorio, riconoscendo il loro impegno, merito scolastico e determinazione. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, mira a valorizzare il talento e sostenere il percorso educativo dei giovani residenti, rafforzando così l’idea di un investimento concreto nel futuro della comunità.

Durante la cerimonia, sono stati premiati studenti meritevoli delle scuole secondarie e nuovi laureati, grazie a un bando che aveva fissato i termini per la candidatura entro il 15 settembre. Alla consegna ha partecipato un ospite speciale, il prof. Giacomo Cominotti, che ha condiviso con i ragazzi la sua esperienza di insegnante e educatore, lanciando un messaggio forte sull’importanza del valore dell’istruzione e del merito.

Per molte famiglie e per i ragazzi stessi, questo riconoscimento rappresenta non solo un premio per i sacrifici fatti, ma anche un’occasione concreta di sostegno: un segnale che premia l’impegno e stimola a guardare avanti con fiducia, sostenendo lo studio e la formazione come risorsa fondamentale per la crescita personale e della comunità.

Con questa iniziativa, Annone di Brianza conferma la propria attenzione ai giovani e alla valorizzazione del merito, dimostrando che investire nell’istruzione significa costruire un futuro migliore per tutti.