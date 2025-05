AD ANNONE LA VISITA PASTORALE DELL’ARCIVESCOVO DELPINI

ANNONE BRIANZA – È ripresa la visita pastorale dell’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini nel decanato di Oggiono, con tappa ad Annone Brianza, che era stata rinviata a questo periodo per consentire all’Alto Prelato di partecipare al sinodo dei vescovi. Delpini durante la visita si è recato al cimitero dove ha celebrato la messa. L’evento è stato un’occasione per rafforzare il legame tra la comunità locale e la Chiesa, promuovendo la collaborazione tra gruppi, parrocchie e associazioni locali.

“La visita pastorale dell’Arcivescovo di Milano è stata per la nostra comunità un momento di grande valore umano e spirituale – ha dichiarato il primo cittadino di Annone Luca Marsili -. Incontrarlo presso il cimitero comunale, insieme ai parenti dei cittadini Annonesi scomparsi, ha reso l’occasione ancora più intensa e significativa. In quel luogo carico di memoria e affetto, abbiamo condiviso un momento di raccoglimento e di vicinanza, nel segno della fede e della gratitudine verso chi ci ha preceduti. Desidero ringraziare con sincera riconoscenza la comunità pastorale San Giovanni Battista, che ha saputo organizzare con cura e dedizione l’intera giornata. Un grazie particolare va a don Davide e don Maurizio, la cui presenza discreta ma instancabile rappresenta un punto di riferimento prezioso per Annone e per le comunità che guidano. La giornata è stata un’occasione per sottolineare la vicinanza di intenti di chi, in modi dovutamente diversi, si prende cura di una medesima Comunità”.