AIDO. IL COLONNELLO CALCAGNI OSPITE SPECIALE NELLA SERATA DI OLGINATE

OLGINATE – In programma per la serata di mercoledì 22 novembre al teatro Jolly di Olginate l’incontro con il colonnello Carlo Calcagni, organizzato dall’Aido Olginate Valgreghentino.

Durante l’evento, verrà proiettato il docufilm sulla storia dell’uomo e sarà presentato il libro “Pedalando su un filo d’acciaio”.

“Appartenente al ruolo d’onore dell’Esercito Italiano, è un eroe, dei nostri tempi, che ha racchiuso nel messaggio “mai arrendersi” il suo vissuto e la sua capacità di affrontare la malattia e le cure mediche devastanti in modo esemplare – spiegano gli organizzatori. Elicotterista e vittima del dovere, ammalatosi per causa e fatti di servizio durante la missione Internazionale di pace nel 1996 nei Balcani, in Bosnia, ha saputo trasformare la sua tragedia in forza di volontà e di coraggio, riuscendo ad ingannare anche la morte. Atleta paralimpico, dal podio d’Oro, ha trovato nello sport la forza per andare avanti, affrontando e vincendo sfide ciclistiche impossibili”.