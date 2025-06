AL BIASSONO L’EDIZIONE 2025 DEL TORNEO ART SERR DI MOLTENO

MOLTENO – Il Torneo Art Serr 2025 ha acceso i riflettori su Molteno, trasformando il campo sportivo locale in un’arena di entusiasmo, talento giovanile e spirito di squadra. Giunto alla sua quinta edizione, il torneo è ormai un appuntamento fisso per le squadre del territorio e non solo, organizzato con passione dalla società PSG MoltenoBrongio.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di numerose formazioni giovanili provenienti da tutta la Lombardia, pronte a sfidarsi in un clima di sana competizione. Le giornate del torneo sono state scandite da partite avvincenti, tifo caloroso e momenti di condivisione tra atleti, famiglie e volontari.

Oltre all’aspetto sportivo, il Torneo Art Serr si distingue per il suo valore educativo e sociale: promuove il rispetto, l’inclusione e la crescita dei ragazzi attraverso il gioco di squadra. Non a caso, durante la cerimonia di premiazione, sono stati assegnati riconoscimenti non solo alle squadre vincitrici, ma anche a quelle che si sono distinte per fair play e spirito sportivo.

L’evento è stato reso possibile grazie al sostegno di sponsor locali, tra cui l’azienda Art Serr, che dà il nome al torneo, e al lavoro instancabile dei volontari della PSG MoltenoBrongio. Un esempio concreto di come lo sport possa diventare motore di comunità e occasione di crescita per le nuove generazioni.

La classifica finale Esordienti 2013

1 – Biassono

2 – Meda

3 – Brianza Academy

Miglior Portiere:

Efrem Ghislanzoni (PSG MoltenoBrongio)

Miglior Giocatore:

Mamadou Pen (Brianza Academy)

Capocannoniere:

Tommaso Milano (Biassono)

RedSpo