CALOLZIOCORTE – Tra l’Estate di San Martino e il “compleanno” della città, la Pro Loco ha organizzato una serie di incontri su due filoni, “Alla scoperta di Calolziocorte”.

Nell’ambito dell’Estate di San Martino, rassegna culturale giunta alla sua trentaduesima edizione, la Pro Loco di Calolziocorte ha organizzato una serie di incontri per celebrare il centesimo compleanno della città, che cadrà nel 2027.

Gli incontri, denominati “Alla scoperta di Calolziocorte”, saranno suddivisi in due filoni: il primo riguardante “la storia di Calolziocorte e della Val San Martino”, il secondo narrante “le cronache di paese relative a fatti accaduti nel corso di questi ultimi 100 anni”. I primi due appuntamenti si terranno nella sede della Pro Loco di Calolziocorte, in via Fratelli Calvi.

Il 17 novembre alle 21, lo storico ed esperto Dario Dell’Oro presenterà “Per una storia di Calolzio: il periodo romano”, un’immersione nelle radici più profonde del paese, considerando proprio il periodo romano: come riportato sul sito del Comune a cura del professor Fabio Bonaiti, “per il fatto di essere attraversata dalla strada pedemontana che collegava Brescia, Bergamo, Como e che varcava il fiume Adda grazie al ponte di Olginate, riferibile al III secolo d.C., l’insediamento di Calolzio acquisì un’importanza rilevante certamente trovando in questa risorsa viaria la ragione del proprio sviluppo”.

Il 24 novembre, Dell’Oro terrà “Cronache contemporanee: le campane del secolo scorso”, un interessante incontro sulla storia delle campane della chiesa arcipresbiteriale di San Martino Vescovo, storico simbolo di Calolzio, risalenti alla prima metà del ‘900.

Gli eventi sono accessibili su prenotazione, allo 0341630956, contattabile martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 entro il martedì precedente le serate.

