OGGIONO – Anche a Oggiono Forza Italia sta scaldando i motori e il neo coordinatore cittadino Gabriele Fuscà sta già preparando la squadra “per ridare al fiorente e importante centro brianzolo un’amministrazione comunale che sia ancora guidata da un centrodestra unito e coeso, con tanta voglia di lavorare per lo sviluppo sociale e socioeconomico di questo comune e del suo territorio” come afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Lecco Roberto Gagliardi.

Le parole d’ordine di Fuscà sono “Ascolto, Responsabilità, Amministrare per il bene comune di Oggiono, ispirandosi a quei valori moderati, popolari e liberali che anche a livello regionale nazionale uniscono il Centrodestra, come del resto si dovrà fare anche qui in vista delle prossime consultazioni elettorali che nella primavera del 2024 ci vedrà impegnati per il rinnovo del consiglio comunale cittadino”.

“Secondo me – sono ancora parole del dirigente cittadino di Forza Italia – in questi tre punti si racchiudono le peculiarità dell’azione politica che dobbiamo promuovere per far risalire ancor di più il nostro appeal come partito di Forza Italia dopo che, purtroppo, abbiamo recentemente perso il nostro storico leader. Confrontarsi e rispondere alle legittime esigenze dei cittadini non è cosa assolutamente facile ma attraverso le nostre competenze e il lavoro di gruppo questi miglioramenti non solo sono auspicabili ma certamente sono possibili e di questo ne siamo fermamente convinti. È pertanto fondamentale non arroccarsi sulle proprie idee e sui propri convincimenti ma è altresì indispensabile aprirsi nei confronti delle opinioni dei propri interlocutori e poi fare la necessaria sintesi operando scelte chiare, concrete ma ponderate”.

Grazie a queste premesse c’è da essere certi che Forza Italia a Oggiono è in buone mani, visto che Gabriele Fuscà ha già maturato una significativa esperienza come referente locale del coordinamento provinciale del partito di Silvio Berlusconi, non potrà che fare bene convinto com’è che in città si debba operare con il ritrovato spirito di unità che è fondamentale in ogni coalizione. “Per consentire una sana e lungimirante collaborazione con gli altri alleati si agirà, infatti, sulla base di una linea politica e programmatica comune e condivisa che – conclude Fuscà – possa consentire ai cittadini ed elettori oggionesi di riavere molto presto un operoso e concreto governo di Centrodestra alla guida del comune di Oggiono”.

Avanti così, aggiunge Gagliardi, l’obiettivo è quello di inserire un coordinatore cittadino azzurro per ogni Comune della Provincia, questo per poter rappresentare quel polo di Centro che ci contraddistingue. Siamo il perno fondamentale per la coalizione .